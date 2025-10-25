وڵات چین یەکەمین خوەر دەسکرد دروس کەێد ئەرا بەرهەمکردن کارەبا

شەفەق نيوز- پەکین

وڵات چین، ئمڕوو شەممە، دروسکردن تیکەڵابوین ئەتۆمی نوویگ راگەیان وەناو (خوەر دەسکرد) ئەوەیش لە شار هیفی لە کەرت ئانهوی، وە ئامانج بەرهەمکردن وزەی پاک بیسنووریگ لە ساڵ 2027.

ماو نینگ خانمە قسەکەر وەزارەت دەیشت چین لەبان ئێکس نویسان: ئەو بەرنامەی ئەتۆمیە وەناو (BEST) شایەت بوودە یەکەمین بەرنامە کە وزەی کارەبا لە تیکەڵابوین ئەتۆمی بەرهەم بکەێد، پشت وە تیکەڵکردن ناووک زەڕەیل هایدرۆجین بەسێد ئەرا دروسکردن هیلیۆم، و وزەی فرە گەپیگ وەبی پیسکەر تیشک درویژماوەر و مەزەنە کرد لە ساڵ 2027 ئەرا وەکارخستن ئامادە بوود.

ئەو بەرنامە پلازما تا زیاتر لە 150 ملیۆن پلەی سەدی وە دیزاین تۆکماک سویرەو کەێد، کە بەرزترە لە گەرمی ناوڕاس خوەر، تا ناچار زەڕەیل بکەێد تیکەڵ بوون.

پرۆژەی "BEST" جویر تەواوکەر سەرکەفتن بەرنامەی "EAST" ساڵ 2021 تیەێد، کە پەکین وەیەوە خوازێد بڕەسێدە سەرکەفتنیگ زانستی بیوینە لە بەرهەمکردن کارەبا وە تیکەڵکردن ئەتۆمی، کە بوودە یەکەمین دەوڵەت خەوەریگ دەسکرد راسگانی لەبان زەوی بخەێدە کار، و وەرز نوویگ لە تەقەلای جیهانی ئەرا وزەی پاک واز بکەێد.