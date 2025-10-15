وڵات چین تاقی یەکەمین تەکسی ئاسمانی کەێد
شەفەق نيوز- پەكين
کۆمپانیای EHang چینی، یەکەمین تاقیکردن ئەرا وەکارخستن تەکسی ئاسمانی خوەیڕان کرد کە وە کارەبا کار کەێد، لە گامیگ وە دەسکەفتیگ نوو لە هامشوو ئاسمانی زیرەک و وەردەوام دانریەێد.
فرۆکەی کارەبای VT35 بێفڕۆکەوان کە وە ستوینی هەڵسوبنیش کەێد (VTOL)، گەشە وەپی کریا تا بوودە تەکسی ئاسمانی لە کاروانەیل ناوڕاس و دویر.
نمایشکردت ئەو فڕۆکەی نوو لە شار هیڤی ئەنجام دریا، کە توەنست وە ئاسانی لە بەرزەوبوین ستوینی وەرەو فڕین ئاسووی بچوود.
نرخ ئی فرۆکە رەسێدە نزیکەی 6.5 ملیۆن يوان ( 74 مليۆن رۆبل یا کەمتر لە یەک ملیۆن دۆلار ئەمریکی)، و تونیەگەی رەسێدە 215 کیلۆمەتر لە ساعەتیگ، و وەیەک بارکردن تا 201 کیلۆمەتر فڕێد، و ئەوپەڕ کیشی لە باڵگردن رەسێدە 950 کیلۆگرام، و دوو نەفەر وەگەرد چشتەیلیان هەڵگرێد
ئەو فرۆکە وە دەنگ رانیەێد یا وە ئامێرەیل پیشکەفتن کە کۆنترۆڵ فڕۆکەوانی و کەشوهەوای ناوخوەیی کەێد، و دیزاینی وە دوو باڵ و هەشت پەنکەی هیزدان جیاوازە، وەگەرد پەنکەی دەڵەکدان لە پشتەو تا وە کارایی وەرەو نوا بچوود.