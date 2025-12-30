وڵات چین چاخی لەش وە زیندانەیل بەسیاگ داوەزنێد

شەفەق نيوز- پەكين

لە گامیگ نائاسایی ئەرا نواگیریکردن چاخی لەش کەسەیل فرەیگ، وڵات چین پەنا برد وە دروسکردن زیندانەیل بەسیاگ کە جویر کامپیگە تا وەبەرنامەی سەختیگ و ڕاهێنان وەرزشی خەسیگ کیش لەش زویوەزوی داوەزنێد، وەگەرد سیستەم خوەراکی، و نیشتەجییوین ناچاری کە وە ئاسانی ری دەرچگن لەلی نییە.

ئی کامپەیلە وەگورەی دەیلی مەیل، کە لە ناوەین دامەزراوەیل حکومەتی و بازرگانی دروس کریاس، ری خاسیگ خەێدە نوای ئەو کەسەیلە کە وە پەهریز و تەقەلایان ئەرا کەمەوکردن کیش لەشیان شکست هاوردنە.

ژنیگ ئۆسترالیی لەناو ئەو کامپە توومار کریاس، باس رۆتین رووژانەی کەێد، و ئویشێد بەرنامەگە سەختە.

ئەو ژنە لە تەمە 28 ساڵان کە چوار هەفتە لەناو کەمپەگە وەردەوام بوی وەرانەور کەمتر لە 1000 دۆلار، وت: بەشداریکەرەیل رووژیگ چوار ساعەت وەرزش کەن، وەگەردی راهێنان ئەيروبيك شەوەکیان و دانیشتن HIIT دویای نیمەڕو، ئیجا پایسکڵسواری لە ئیواران، لەناو کەشوهەوای مۆسیقای دەنگ بەرزیگ.

تاقە خوەراکەیل کە هەمیشە ناشتا وە کوتە نانیگ وەگەرد تەماتە و خەیار، وەگەرد چوار خای کوڵیاگ، و تاق نیمەڕو وە سۆنەی کوڵیای و ریشەی لۆتس و سەزەمەنی و گەزەر و مۆز.

داوای وازهاوردن لە خوەراکەیل قەیەغەکریای کریەێد جویر نودلز رامين و تاقە خوەراک سووکەیل لە برشیای و سرکەدار.

نیەیلن ئەو کەسەیلە مەرەقەز بوون، و چواردەور شوینەگە وە دیوارەیل کۆنکریت بەرز و دەروازەیل پۆڵا و تەڵ کارەبا وەگەرد خاڵەیل چەودیاریکردن لەلایەن ئاسایشەو گیریاس.

وەگەرد ئەوەیش، هەر رووژیگ هچانیگ وەپییان دریەێد، وەگەرد رووژەیلیگ کە هچان دیرن وەلێ بایەسە پابەند بوون وە پایسکڵسواری.

هەر کەسیگ کتاوخانەیگ و دووڵابیگ هن خوەی دیرێد، و رووژیگ سێ تاقە خوەراک هەس، وەگەرد سەتەلایت و شوین شووردن هاوبەشیگ.

ئەو ژن ئوسترالیە دیاری کرد کە وە ماوەی هەفتەی یەکەم 2.25 کیلۆگرام داوەزان، و ئەرا رووژ چواردەهەم بویە 4 کیلۆگرام، وتیش: بەرنامەگە هیلێد برادەری بکەفێدە ناوەین ئەو کەسەیلە کە ئەرا داوەزانن کیش هاتنە.

ئەو کامپە بەشدارەیل لە گشت جیهان وەرگرێد، وەبی مەرج قسیەکردن وەزوان چینی، و بڵاو کەێد کە توومارکردن لە پلان 28 رووژ رەسێدە خاسترین ئەنجام.