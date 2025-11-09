وڵات میسر.. وەسێدارەدان ژنیگ شویەگەی و مناڵەیلی ژەهرخوەر کردگە

شەفەق نيوز- قاهیرە

دادگای تاوانەیل منیا لە وڵات میسر، فەرمان وەسێدارەدان لەبان ژنیگ دەرکرد لەبان تاوان کوشتن شویەگەی وەگەرد شەش مناڵ شویەگەی لە ژن یەکەمی.

ئەو رویداوە لە ئاوای دلجا٨لە پارێزگای منیا باشوور میسر بویە، کە باوگە وەگەرد شەش مناڵی لە ماوەی یەک هەفتە لەشوینیەک وەشیوەی نادیاریگ مردن، تا دویای ئەوە ئاشکرا بوی کە وە قڕکەر مەلووموور ژەهرخوەر کریانە.

توومەتبارەگە وەناو هاجەر ئەحمەدر مناڵیگ کوورپە لە باوەشی بوی هەناێ هاتە ناو دادگا، و دانیشتنەیل دادگا وەردەوام بوی، و بڕوانامەی پزشکی خریا وەردەس دادوەر، و داڵگ مناڵەیل داوای سزا کرد.

وەگورەی لێکۆڵینەوەیل، ژنەگە ئەو تاوانە ئەرا تووڵەسەنین جیوەجی کردگە دویای ئەوە کە شویەگەی ژن یەکەمی هاوردیەسەو، تا ژەهر خستیەسە ناو نان ئەرایان.

هەر شەش مناڵەگە وە ماوەی پەنج رووژ یەک لەشوینیەک مردن، تا دویای ئەوە باوگەیش مرد، و هاوەیوەیگەی کە ئەویش ژەهرخوەر بویە وەلێ قورتار بوی.