‏وڵاتەیل یەکگرتگ ریکۆردیگ پەیمانەیی توومار کەێد ئەرا گەپترین نمایش بازییە ئاگرینەیل لە میژوو (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز - نیویۆرک

‏وڵاتەیل یەکگرتوو ریکۆردیگ پەیمانەیی نوو توومار کرد وە ئەنجامدان گەپترین نمایش ئەرا بازییە ئاگرینەیل لە میژوو خوەی، ئەوەیش لە ماوەی ئاهەنگەیل ساڵیاد 250ی سەروەخۆیی، وە وشانن نزیکەی 850 هەزار گلە گولەی ئاگرینی، وەراورد وە ئەو 20 هەزار گولە ئاگرین لە ئاهەنگەیل ساڵ گوزەشتە لە واشنتۆن بوی.

‏نمایشەگە نزیکەی 40 خولەک درویژە کیشا، و ئاسمان واشنتۆن رووشن کرد وەرد ناوچەیل تریش، لە ناویان نیویۆرک، لەری وشانن بازییە ئاگرینەیل لە شوونەیل جیاجیا.

‏سەرۆک ئەمریکی "دۆناڵد ترەمپ" و خانم یەکەم "میلانیە ترەمپ" نزوڕنە ئاهەنگەگە، وەگەرد شمارەیگ لە میوانەیل لە گۆڕەپان "ناشناڵ مۆڵ".

‏نمایشەگە وە گەورەترین نمایش لەو جویرە لە میژوو وڵاتەیل یەکگرتگ دانرێد، وەپای ئەو شمارەیلە کە لە ماوەی ئاهەنگەیل ساڵیاد 250ی دامەزرانن وڵاتەگە راگەیانریا.

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