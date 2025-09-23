کووڵە چیرۆک کۊزەی هەسەڵ ملا نەسردین و دادوەر
کوڵە چیرووک
ملانەسردین بەڵگەنامەیگ داشت کە بایەس دادوەر شار موورێ بکردیاد وەلێ لە بەخت گەن مەلا دادوەر هۊچ کارێ وەبێ بەرتیل(ڕشبت) نیەکردیا.
ملایش دەسێ تەنک و هۊچ نێاشت کە بەشدار وەگەرد دادوەر بوو تا کار موور کردن بەڵگەگەی ئەنجام بیەی یەبی کە کۊزەی هاورد و پڕ تێ خاک کرد و تیکڵەی هەسەڵ ڕشانە ناو کۊزەگە ئیکە بەڵگەو کۊزەگە دا بن هەنگل و چیەڕا لاێ دادوەر و کۊزەگە پیشکەشێ کردو داخوازەگەێ وەتە دادوەر.
دادوەریش هە یەگ دەر کۊزەگە لاورد چەوێ کەفتە هەسەڵە زۊزی موور بەڵگەگە کردو هەردگ شاد و لێو وە خەنە لە یەک ماڵاوایی کردن.
چەن ڕووژ لە پێ چی دادوەر وەفێڵبازی ملا پەی برد یەکێ لە هاوڕێیەیل نزیک خوەێ کل کردەڕا ماڵ مەلا و پەیخام دا کە هەڵەێگ ها ناو بەڵگەگەد ملا وە ڕافەگەی دادوەر جواو دا لە لایەن منا سڵام گەرم بڕەسنە خزمەت دادوەر بۊشە پێ هەڵە وەناو بەڵگەنامە نیە ها ناو کۊزە هەسەڵە !