"گەورەترینە لە جیهان": شوین پای دایناسۆر لە ئیتاڵیا پەیا کریا

شەفەق نيوز- رۆما

دەسەڵاتدارەیل ئیتاڵیا، ئمڕوو سێشەممە، راگەیانن کە شوین پای دایناسۆر کە ئەرا سەدان مەتر لە بەرزاییەیل کویەیل ئەلب ئیتاڵیا چگە، هاتی "گەورەترین" بوود لە جویر خوەی لە جیهان.

ئاتیلیۆ فۆنتانا، سەرۆک هەرێم لۆمباردیا لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: ئی بڕەیلە لە شوین پای دایناسۆرەیل یەکیگە لە گرنگترین شوینەیل جویر خوەی لە ئەوروپا، ئەگەر لە جیهان نەوود.

وتیش: ئەو شوین پایەیلە "سەدان مەتر درویژەو بوون".

ئەو شوین پایەیلە کە زیاتر لە ٢٠٠ ملیۆن ساڵە لە مانگ ئەیلول ساڵ گوزەشتە لە پارک نەتەوەیی ستێلڤیۆ لە باکوور ئیتاڵیا پەیا کریاس، کە لە ناوەین ناوچەیل بۆرمیۆ و لیڤینۆیە، کە کەمتر لە دوو مانگ ترەک میوانداری چەن رویداویگ ئۆڵۆمپیادی زمسانە کەێد.

فۆتۆگرافەر گیانلەوەرە کویەیل ئیلیۆ دێلا فێرێرا ئەرا یەکەمجار شوین پایەیل لەبان هامارییگ سان نزیک لە نزیک ستوینی دیە کە بەشیگیان تیرەگەیان ٤٠ سانتیمەتر بویە.

دەسمیەتی زانای بوار شوینەوارناسی کریستیانۆ دال ساسۆی لە مۆزەخانەی میژوو سروشتی میلانۆ وەرگرد، کە تیمیگ پسپۆڕ ئیتاڵی گردەو کرد ئەرا لێکۆڵینەوە لە شوینەگە.

دال ساسۆ لە بەیاننامەیگ وت: "ئی شوینە پڕ بویە لە دایناسۆر". "یەیش گەنجینەی زانستی گەورەیگە."

وتیش: "شوینە هاوتەریبەیل وە ئاشکرا نیشانەن ئەرا جویلەی رێنەیل وەڕزەو، شوینەواری رەفتارە ئاڵووزترەک دیرێد، جویر گردەوبوین ئاژەڵەیل لە بازنە، کە هاتێ رەنگدانەوەی رەفتار وەرگرییە".