وتەیلەیگ شکسپیر

ویلیام شکسپیر ئوشێد :

من هەمیشە هەس وە خوەشی کەم، زانید ئەرا؟

چوینکه چەوەڕی هویچ چشتیگ نیم لە هویچ کەس!

چەوەڕیکردنەیل هەمیشە زەرەرد رەسنن...

زندگی کوڵە..

ئەگەر لێواس دوس زندگی بیاشتوو

خوەشحاڵ بە

و بخەن

تەنیا ئەرا خوەد زندگی بکە

وەرجە ئەوەگ قسە بکەید، گووش بگر

وەرجە ئەوەگ بنویسی، هویرەوبکە

وەرجە ئەوەگ خەرج بکەید، وەدەس بار

وەرجە ئەوەگ بڵالکیەید بوەخش

وەرە ئەوەگ زەربە بیەید، هەس وەپی بکە

وەرجە ئەوەگ خوسەد لەلیباد، دوسی بیاشوو

زندگی ئیەسە

هەس وەپی بکە، زندگی بکە، چێژ لەلی وەرگر.

? I always feel happy, you know why

Because I don't expect anything from anyone

Expectations always hurt ...

Life is short ...

So love your life ..

Be happy

And keep smiling

Just Live for yourself and ..

Befor you speak ؛ Listen

Befor you write ؛ Think

Befor you spend ؛ Earn

Befor you pray ؛ Forgive

Befor you hurt ؛ Feel

Befor you hate ؛ Love

That's Life …

Feel it, Live it & Enjoy it