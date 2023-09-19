وتەیلەیگ شکسپیر
ویلیام شکسپیر ئوشێد :
من هەمیشە هەس وە خوەشی کەم، زانید ئەرا؟
چوینکه چەوەڕی هویچ چشتیگ نیم لە هویچ کەس!
چەوەڕیکردنەیل هەمیشە زەرەرد رەسنن...
زندگی کوڵە..
ئەگەر لێواس دوس زندگی بیاشتوو
خوەشحاڵ بە
و بخەن
تەنیا ئەرا خوەد زندگی بکە
وەرجە ئەوەگ قسە بکەید، گووش بگر
وەرجە ئەوەگ بنویسی، هویرەوبکە
وەرجە ئەوەگ خەرج بکەید، وەدەس بار
وەرجە ئەوەگ بڵالکیەید بوەخش
وەرە ئەوەگ زەربە بیەید، هەس وەپی بکە
وەرجە ئەوەگ خوسەد لەلیباد، دوسی بیاشوو
زندگی ئیەسە
هەس وەپی بکە، زندگی بکە، چێژ لەلی وەرگر.
? I always feel happy, you know why
Because I don't expect anything from anyone
Expectations always hurt ...
Life is short ...
So love your life ..
Be happy
And keep smiling
Just Live for yourself and ..
Befor you speak ؛ Listen
Befor you write ؛ Think
Befor you spend ؛ Earn
Befor you pray ؛ Forgive
Befor you hurt ؛ Feel
Befor you hate ؛ Love
That's Life …
Feel it, Live it & Enjoy it