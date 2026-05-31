یوتوب.. ئامرازەیل نوویگ ئەرا رازیکردن جەماوەر پۆدکاست

شەفەق نیوز - چەودیاریکردن

پلاتفۆرم پەخش ڤیدیۆەیل یوتوب راگەیان لەباوەت زیایکردن تایبەتمەندییەیل نوویگ ئەرا خزمەتگوزاری بەرهەمهاوردن و پەخش پۆدکاست ئەرا بەشداربویەیل لە خزمەتگوزاری یوتوب پرێمیۆم پۊلدار.

ئامرازە نوویەیل ئامراز پاڵپشتیکریاگ وە زيرەکی دەسکرد، و تایبەتمەندی دیاریکردن "زویوە6 خوەیکار"، و شیوەیل ژنەفتن نوویگ لە وەخت هامشوو گرێدە خوەی.

ئی نووەوکردنە نشان تەقەلایەیل وەردەوام یوتوب دەێد ئەرا هاوماڵیکردن پلاتفۆرمەیل ترەک لەبان جەماوەر پۆدکاست، تایبەت وەگەرد بەرهەمکاری پلاتفۆرم پەخش راسەوخۆ نێتفلێکس، وە قایمی لە کەرت پۆدکاست ڤیدیۆ.

بیجگە ئەوەیش، دیارە کە کۆمپانیای یوتوب سەروە کۆمپانیای گووگڵ ئامانج دیرێد، لەڕی فتراق کەسایەتیکردن پێشنیارەیل ناوەرۆک و ئامرازەیل ژنەفتن خوەیکار، کیشانن وەکارهاوەرەیلە کە گووش دەنە پۆدکاست لەڕی بەرنامەیل دەنگی جۊر سپۆتیفای و ئەپڵ پۆدکاست.

تایبەتمەندی "داوای مۆسیقا بکە" لە یوتوب ری دەێدە وەکارهاوەرەیل پرێمیۆم ئەرا دروسکردن وێستگەیل رادیۆ و ئامادەکردن لیستەیل کاروەپیکردن تایبەت، و ئیسە وەکارهاوەرەیل تۊەنن ناوەرۆکەیل پۆدکاست پێشنیارکریاگ وەدەس بارن لە بنەمای ئەو جۊرەیل مۆسیقا کە وەپییان خاسە، یا ئەرا مەزاجییان، یا ئەو بەرنامەیلە کە تام لەلیان بەن.

هەرلیوا، وەکارهاوەرەیل تۊنن تایبەتمەندی "زویوەزوی خوەیکار" نووەگە کارا بکەن کە دیزاین کریاگە ئەرا وەکارخستن ژنەفتن وە کاراتر لەڕی رێکخستن زویوەزوی کاروەپیکردن وە زیرەکی لە ماوەی بڕگەیل یەواش یا دەوڵەمەن وە زانیارییەیل، کە یەیش ئەزموونیگ رەوانتر خەێدە وەردەس بی ئەوەگ کاریگەری لەبان فامستن بیلێد.

لە وەختیگ وەکارهاوەرەیل لەی وەختە تۊنن زویوەزوی کاروەپیکردن وە دەسی دەسکاری بکەن، دەرەنجامەگە شایەت لە گشت شیوەیل خاس نەوود ئەگەر قسەکەرەیل وە پەلەی جیاواز قسە بکەن یا تۆن دەنگیان ئاڵشت بکەن، باوجی وەگەرد تایبەتمەندی "زویوەزوی خوەیکار" گووشگرەگە تۊنێد گووش لە ناوەرۆکەگە بگرێد وە ریتمیگ گونجیاگ ئەرا هەر قسەکەریگ وە جیا چۊنکە رێکخستنەیل زویوەزوی وە شیوەیگ خوەیکار ئاڵشت کریەن.

هەرلیوا، یوتوب تایبەتمەندییگ نوو زیای کردگە وە ناو "شیوەی کاروەپیکردن لە وەخت جویلە" ئەرا بەشداربویەیل لە خزمەتگوزاری پرێمیۆم و ری وەپییان دەێد بڕەسنە ئامرازەیل کۆنتڕۆڵکردن ئاسان لە وەکارهاوردن، کە تایبەت دیزاین کریانە ئەرا وەکارهاوردن لە وەخت دەوکردن یا ریکردن یا رانین ماشین یا جیوەجیکردن چەن ئەرکیگ لە یەک وەخت، کە ئاسانی کەێد لەبان وەکارهاوەر کۆنتڕۆڵکردن کاروەپیکردن ڤیدیۆ وەکار بارێد وە وەرەوچگن یا گلەوخواردن ئەرا دۊا یا چگن ئەرا ڤیدیۆی هاتگ.

یوتوب لەی وەختە هەردوگ تایبەتمەندی زویوەزوی خوەیکار و شیوەی کاروەپیکردن لە وەخت جویلە ری دەێد ئەرا بەشداربویەیل لە خزمەتگوزاری پرێمیۆم لەڕی ئامێرە زیرەکەیل کە وە سیستەم ئەندرۆید کار کەن، لە وەختیگ نیاز دیرێد بخەێدەی وەرچەو وەکارهاوەرەیل سیستەم ئای ئۆ ئێس لە مانگەیل ئایندە.