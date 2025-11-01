چوار مویش زەوی وەجیهیلن ئەرا چووڵایی ئاسمان
2025-11-01T08:52:35+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ئەرا یەکەمینجار لە مێژوو چین چوار مویش ئەرا چولایی ئاسمان کلکەێد.
بیجگە لەو چوار مویشە کە ئەرا چولایی ئاسمان کلکریانە سێ کەشتیوان هانە نووکەشتیەگە و وەو ئامانجەی تا ساڵ 2030 چەن کەشتیوان ترەک کلبکەێدە بان مانگ ولە کۆتایی بنکەیگ لەبان مانگ دروسبکەێد.
چین خوازێد ئاشکرای بکەێد تا چەنیگ نەوین کێش زەوی کاریگەری لەبان رەفتار مویشەیل دیرێد.
کەشتیوانەیل 27 تاقیکردنەوە لە مژارەیل جویر بایۆتەکنەلۆجی و پزیشکیی چولایی ئاسمان، لەبان ئەو مویشەیلە ئەنجام دەن.