‏چوار مویش زەوی وەجیهیلن ئەرا چووڵایی ئاسمان

2025-11-01T08:52:35+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئەرا یەکەمینجار لە مێژوو چین چوار مویش ئەرا چولایی ئاسمان کلکەێد.

‏بیجگە لەو چوار مویشە کە ئەرا چولایی ئاسمان کلکریانە سێ کەشتیوان هانە نووکەشتیەگە و وەو ئامانجەی تا ساڵ 2030 چەن کەشتیوان ترەک کلبکەێدە بان مانگ ولە کۆتایی بنکەیگ لەبان مانگ دروسبکەێد.

‏چین خوازێد ئاشکرای بکەێد تا چەنیگ نەوین کێش زەوی کاریگەری لەبان رەفتار مویشەیل دیرێد.

‏کەشتیوانەیل  27 تاقیکردنەوە لە مژارەیل جویر   بایۆتەکنەلۆجی و پزیشکیی چولایی ئاسمان، لەبان ئەو مویشەیلە ئەنجام دەن.

