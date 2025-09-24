واتساپ تایوەتمەنی ئەڵگەردانن نامە زیایکەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

کۆمپانیای مێتا کە خاوەندارێتیی واتساپ کەێد، راگەیان تایوەتمەنی نوویگ زیایکەێد کە وەکارهاوەرەیلی توەنا نامەیل ئاڵشتبکەن ئەرا ئەو زوانە توانێ، جا چ لە بان ئای ئۆ ئێس یان ئەندرۆید بوود.

وەی گامە هیلێدوەکارهاوەرەیل ئەپەگە بتوەنن بەربەست زوان لە وەخت گفتوگوکردن وەرد هاوڕیەیلیان یان گروەیل یا گشت کەناڵەیل لابوەن.

واتساپ لە پۆستیگ رەسمیی خوەی نویسان، "وە زیاتر لە 3 ملیار وەکارهاوەر لە زیاتر لە 180 وڵات، هەمیشە هەوڵ دەین خەڵک لەیەکەو نزیک بکەین، باوجی باوجی زانیمن هاتێ زوان بوودە بەربەستیگ لەنوای دەربڕین و ئنجامداین کارەیل، وەی مدووە خوەشحاڵین ئەرا دەسوەپیکردن ئەڵگەردانن پەیام لە واتساپ ئەرا ئاسانکردن پەیوەنیکردن لە سەرانسەر زوانەیل جیاواز".

واتساپ ئوشێد، وەکارهاوەرێلی توەنن کلگ بنەنە با هەر نامەیگ وە زوان بیان دویای بژاردەی "ئەڵگەردانن" هەڵوژێرن تا ئەڵگەردانەگە وە زوان دڵخواز خوەیان بدوینن، هەمیش توەنن زوانە هەڵوژێریاگەیل داوەزنن ئەرا وەکارهاوردنی لە ئایندە وەبی کڕ ئینتەرنێت وەردەوام.