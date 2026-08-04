‏هۆڵەندا چەوەڕی گەورەترین خوەرگیران کەێد کە وڵاتەگە لە ساڵ 1999ەو وەخوەی دیە

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دانیشتگەیل هۆڵەندا، لە ئیوارەی 12ی ئاب ئیرنگە، چەوەڕێی نوڕینە گەورەترین خوەرگیران کەن کە وڵاتەگە لە ساڵ 1999ەو وەخوەی دیەسێ.

‏لە فرەی ناوچەیل جیهان ئی ڕویداوە ئاسارەناسیە دیاری کرێد، خوەرگیرانەگە وە شێوەی بەشیگ دەرەکەفێد، باوجی لە هۆڵەندا، رێژەی پوشیان خوەر ڕەسێدە نزیکەی 90% لەو بەروارە دیاریکریاگە.

‏چەوەڕێ کرێد ئێ دیاردە نزیکەی دوو سەعات وەردەوامبوود، کە خوەر لە سەعات 19:16 وە وەخت ناوچەیی (20:16 وە وەحت بەغدا) دەسکەێد وە شاریان پلەوەپلە لەپشت مانگ، و خوەرگیرانەگە دویای نزیکەی سەعاتیگ لە دەسوەپیکردنی ڕەسێدە لوتکه.

‏خوەرگیران ئەو وەختە رویدەێد کە مانگ ڕاستەوخۆ لە ناوەین خوەر و زەوی ڕەد بوود، و سای خوەی فڕەدەێدە بان هەسارەگەمان لە کەمەربەندیگ تەنگ، و ئێ دیاردە بوودە مدووی ئاڵشتبوین ئەلاجویگ، کە پلەیل گەرمی داوەزن، و سایەیل وە گۆشەی ناوازە دیار کەفن، و ئاساییە بەشیگ لە گیاندارەیل بچنە ناو خەو جویر شەو.

‏ئێ دیمەن ئەڵاجویە لای شارستانیەتەیل کوەن باوڕیان وەی بوی کە خوەرگیران شومییگ يا پەیامیگ لە پەروەردگارەیل بویە، باوجی زانست ئیرنگە پەردە لە بان لاوەێد و رووشنی کەێد کە تەنیا "رێکەفتیگ گەردوونییە".

‏دویای ئێ دیاردە لە 13ی ئاب، دیاردەی کەفتنەخوار شەهابەیل "پەرشاوی"یش ڕەسێدە لوتکە، کە چەوەڕێ کرێد دانیشتگەیل زەوی بتوەنن لە سەعاتی بوڕنە نزیکەی 100 شەهاب، کە ئیە یەکیگ لە دیارترین رشیان شەهابەیل لە درویژایی ساڵە.

‏یەیش هاووەخت بوود وەرد دیارکەفتن شش هەسارە لە ئاسمان، کە ئەوانیش: نپتۆن، زوحەل، ئۆرانۆس، مەریخ، عەتارد، و جۆپیتەر (موشتەری)، هاووەخت مانگ‌گیرانیگ نیمەیی لە شەوەکی 28ی ئاب رویدەێد، و ئێ دیاردە وە شێوەی نیمەیی لە بەشیگ لە ناوچەیل ڕوسیا دیار بوود.

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