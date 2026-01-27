هەفت ملیۆن لات و نەدار لە بەریتانیا

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

راپۆرتەیل دەزگای Joseph Rowntree Foundation خەوەردان کە شمارەی ئەو کەسەیل بەریتانیایە کە هانە لاتی و نەداری سەختیگ لە ساڵ 2024 رەسیەسە نزیکەی 7 ملیۆن کەس، کە بەرزترین شمارەس لە وەختیگەو چەودیاریکردن دەسوەپی کردگە وەرجە سی ساڵ تا ئیسە.

دەزگاگە پلەی لاتی لە ئاست 40% لە کڕ نەداری دیاری کرد.

وەگورەی داتایەیل لە راپۆرتەگە، ناوڕاس داهات خیزانیگ لات کەمتر بوی وە ریژەی 59% لە کڕ نەداری، کە 16,400 کە نزیک 21000 دۆلار کەێد ئەرا خیزانیگ چوار کەسی، ژن و شوییگ وەگەرد دوو زاڕوو.

راپۆرتەگە وتیش: لە ساڵ دارایی 2023/2024، 6.8 مليۆن کەس - واتە نزیک نیمەی لاتەیل - کەفتنەسە نەداری فرە قویلیگ، وە داهاتیگ فرە خوارتر لە پلەی لاتی، یەیش بەرزترین شمارەس لە وەها دەسکردن وەی توومارکردنە لە 1994/1995.

راپۆرتەگە وتیش: بەشیگ لە خیزانەیل کەفتە نەداری تاوتاویگ، وەلێ نزیکەی 3% لە دانیشتگەیل — نزیک 1.9 مليۆن کەس — وەردەوام نەدارن.