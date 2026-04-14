‏هەستاری وەهار چەیگە چوین مقیەتی خوەیان لەلی بکەن

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏هەستیاری وەهار یەکیگە لە کێشە تەندرووسییە باوەیلە کە وەگەرد وەرز وەهار سەرهەڵدەێد.

‏هووکار سەرەکی ئی هەستیارییە بڵاوبوین تووز گوڵ و گیا لە ناو هەواس ئەرا ئەوەس کە کۆئەندام وەرگری ئایەم، جویر تەنیگ بێگانە لەیەک دەێدەی.

‏دیارترین نیشانەیل هەستیاری وەهارە بریتین لە (پژمین وەردەوام، سویرەوبوین چەو، خوریان لویت و قوڕگ، هەسکردن وە شەکەتی و هەناسەتەنگی).

‏پسپۆڕەیل مژار تەندروسی چەن رییگ پێشنیازکردنە ئەرا مقیەتبوبن، لەوانەیش (وەکارهاوردن چاویلکەی خوەر ئەرا مقیەتیکردن چەو و شووردن دەم و چەو دویای گلەوخواردن لە دەیشتەو).

‏لە ئەگەر تونەوبوین نیشانەیل، وەکارهاوردن دەرمان دژە هیستامین لەژیر چەودیاری پزیشک، خاسترین چارەسەرە ئەرا رەدکردن وەرز وەهار، وە تەندروسییگ خاستر.