هەسارەیگ جویر زەوی لە گەردوون پەیاکریا
شەفەق نیوزـ وەدویاچگن
ئاژانس چوڵایی ئاسمان ئەمریکا "ناسا" پەیاکردن هەسارەی ترەک لە گەردوون لە دەور کۆمەڵەی خوەرراگەیان.
ئاژانسەگە راگەیان، هەسارەگە نزیکەی 146 ساڵ تیشکی لەزەوی دویرە و رووشنیکرد هەسارە نووەگە جویر زەویە.
هەسارە نووەگە وە ناوی ئێچ دی 137010 بی ناونریاگە کەفێدە دەێشت کۆمەڵەی خوەر ناوچەیگ وەپی ئوشرێد "ناوچەی پوڕیاگ ئەرا ژیان"، یەیش هاتێ ئاو لەبان روی هەسارەگە بوود وەگەرد بەرگە هەوا، تا جویر زەوی بەرگە هەوای تایوەت وەخوەی بیاشتوود.
بڕیگ زانا مەزەنەکەن کەشوهەوای هەسارەگە سەختە پلەیل گەرما رەسێدە 68 پلەی ژیر سفر هەر زینەوەریگ لەبان هەسارەگە زندگی بکەێد هەوەجەی پوڕانن تەواو کەێد وەرد ژینگەیگ فرە سەخت و دژوار.
هەسارەگە وەلایەن تەلیسكۆپ كیبلەری چوڵایی ئاسمان لە ئەنجام ئەركی دویەم پەیاکریاس.