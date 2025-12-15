هەڵەی زانستی بوودە مدوو بڕین کوینەترین دار لە جیهان

شەفق نيوز- وەشوینکەفتن

لە تاوسان ساڵ 1964، ئەرکیگ زانستی رویداویگ لەلی بویەو کە مشتومڕ فرەیگ لەبان میژوو زانستەیل سروشتی لەلی بویەو، کە وە نەزانەستەنی جیهان داریگ سنەوبەر بريستلكون جیاوازیگ لەدەسی چگ، ئەو کەسەیلە نەزانستنە ئەو دارە چ میژوویگ ناوازە دیرێد.

دویای ئەوە، ئەڵقەیل دارەگە ئاشکرا کردن کە ئەو کارە وەناو بروميثيوس، تەمەنی نزیکەی پەنج هەزار ساڵ بویە، کە بویە هێما ئەرا هەڵەی زانستی، هیشت دووارە وە میراتی سروشت و سنوور دەسوەردان ئایەم لەناو ژینگەی کویەن بنووڕن.

بڕین ئەو دارە دەرئەنجام وەپشتگووشخستن نەوی، وەلێ دەرئەنجام هەڵەی زانستی بوی، کە لە شەسەیل سەدەی گوزەشتە، ئامرازەیل دیاریکردن تەمەن دارەیل سنەوبەر وەرجە بڕینیان لەوەردەس نەوین.

چیرووکەیل بڕیان ئەو دارە جیاوازن، کە بەشیگ ئویشن میخ کوناکەر زانیایگ وەناو کۆری لەناو دارەگە شکیا وەختیگ هاتنە نموونەیگ لالی بوەن، و بڕیگیش وتنە لەو سەردەمە گرنگ بویە پارچەیگ لە پانی دارەگە بوەن ئەرا کاریگ زانستی، و دویای ئەوە کۆری مووڵەت فەرمی برد و ئەو دارە بڕیە، و خوەییش نیەزانێد ئەو دارە چ چشتیگ ناوازە بویە لە میژوو زانست دارەیل.

دویای بڕینی، وە شیەوکردن چوو دارەگە، زانستن کە دارەگە 4862 ئەڵقە دیرێد، و چوینکە دارەیل سنەوبەر هەر یەی ساڵ یەی ئەڵقە لەلییان دروس بوود، دی زانایەیل مەزەنە کردن کە تەمەن ئی کارە لە ناوەین 4900 و5000 ساڵ بویە، وەلێ دیر زانستن، کە یە کوینەترین دار بویە لە جیهان.