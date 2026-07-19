‏٤٧ هەزار دۆلار "بی خاوەن" لە فڕۆکەخانەی بەغدا

‏٤٧ هەزار دۆلار "بی خاوەن" لە فڕۆکەخانەی بەغدا
2026-07-19T16:09:30+00:00

‏شه‌فه‌ق نیوز - بەغدا

‏ وەزارەت ناوخوەی عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان بڕ 47 هەزار دۆلار ئەمریکی ئەرا خاوەنەگەی گلەودریا دویای پەیاکردنی لەناو هۆل بابل لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بابل.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئەندامیگ ئەمنی لە وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش و پاراستن فرۆکەخانەیل لە بەغدای پایتەخت ناودەوڵەتی  بڕ 47 هەزار دۆلار ئەمریکی لەناو هۆل بابل پەیاکرد.

‏وتیش، بڕە پویلەگە وە شیوەی یاسایی دریاسە دەس خاوەنەگەی لەدویای لێکۆڵینەوە لە ناسنامەی، وە ئامادەبوین لایەنەیل پەیوەنیدار.

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