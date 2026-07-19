٤٧ هەزار دۆلار "بی خاوەن" لە فڕۆکەخانەی بەغدا
شهفهق نیوز - بەغدا
وەزارەت ناوخوەی عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان بڕ 47 هەزار دۆلار ئەمریکی ئەرا خاوەنەگەی گلەودریا دویای پەیاکردنی لەناو هۆل بابل لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بابل.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئەندامیگ ئەمنی لە وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش و پاراستن فرۆکەخانەیل لە بەغدای پایتەخت ناودەوڵەتی بڕ 47 هەزار دۆلار ئەمریکی لەناو هۆل بابل پەیاکرد.
وتیش، بڕە پویلەگە وە شیوەی یاسایی دریاسە دەس خاوەنەگەی لەدویای لێکۆڵینەوە لە ناسنامەی، وە ئامادەبوین لایەنەیل پەیوەنیدار.