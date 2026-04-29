‏هونەرمەنیگ وە سەگەیل رۆبۆتیەیلی تویش جیهان وە شۆک کەێد

‏پیشانگای نوو هونەرمەن "بیپڵ" لە مۆزەخانەی نیشتمانیی بەرلین، سەرنج جیهان وەلای خوەی کیشا.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"NBC"، لەی پێشانگا چەن سەگیگ رۆبۆتی کە سەر سیلیکۆنی کەسایەتییە ناودارەیل جویر ئیلۆن مەسک و مارک زوکەربێرگ هاسەریان، وە ناو مۆزەخانەگە گرخوەن.

‏رۆبۆتەیل لە ری کامێرای ناوخوەیی و ژیریی دەسکرد، وینەی دەوروگەردیان گرن و وە شێوازیگ تایبەت چاپ کەن.

‏هەر سەگیگ وەپای ئەو کەسایەتییە نوێنەرایەتی کەێد، وینەیل ئاڵشتکەێد؛ ئێ کارە هونەرییە رەخنەیەگە لەوەگ کە چوین تەکنەلۆژیا و خاوەن کۆمپانیا زەبەلاحەیل دیدگای ئیمە ئەرا جیهان ئاڵشتکەن.

‏بیپڵ یەکیگە لە هونەرمەنە دەستڕەنگینەیل جیهان و لە گوزەشتەش کاریگ تر وە 69 ملیۆن دۆلار فرووشتیە.

