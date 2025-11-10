هاتێ ئاڵشتبوین کەشوهەوا تا 2100 بیاوان گەپ سەوزەو بکەێد

2025-11-10T10:47:13+00:00

شەفق نيوز- وەشوینکەفتن 

زانایەیل مەزەنە کەن ئاڵشتبوین کەشوهەوا بیاوان گەپ وەشیوەیگ ریشەیی تا ساڵ 2100 ئاڵشتەو بکەێد، وەگەرد بەرزەوبوین وارانوارین لەناوی وەڕیژەی 75%، کە هاتێ کاریگەری لەبان سیستەم ژینگەیی بیاشتوود.

زانایەیل زانکۆی ئیلنۆی لە شیکاگۆ وتن: بیاوان گەپ یەکیگە لە هشکترین ناوچەیل بان زەوی، کە ریژەی وارانوارین ساڵانە لەناوی لە 7 سم رەد نیەکەێد، هاتێ بوودە ناوی سەوزیگ وەگەرد هاتن دویەم نیمەی سەدەی بیس و یەک، لە ئەنجام زیایبوین وارانوارین وەڕیژەی 75%.

دووپاتیش کردن ئی زیایبوینە لە وارانوارین هەمیش بەشیگ لە ناوچەیل باشوور خوەرھەڵات و باشوور ناوڕاس ئەفریقا گرێدەو، کە مەزەنە کریەێد ریژەی نزیک  25% و17% بەرزەو بوود، لە وەختیگ شایەت بەش باشوور خوەرئاوای کیشوەرەگە داوەزیان وارانوارین وەڕیژەی 5% بوینێد.

ئەو خوەنستنە پشت وە شیەوکردن 40 نموونەی کەشوهەوا بەسا ئەرا وەتاریکردن تاێانڵیل تاوسان لە ئەفریقا لە ماوەی ناوەین 2055 و2099، و و گردنی وە ئەخت کەشوهەوای میژوویی ناوەین 1965 و2014، لەناو دوو سیناریۆ ئەرا دەردان گاز گەرم: هوونک و فرە بەرز.

تیمەگە دووپات کرد کە فامستن کاریگەری ئاڵشتبوین کەشوهەوا لەبان وارانوارین کاریگ گرنگە ئەرا گەشەپیدان ستراتیژیەیل کارا ئەرا گونجیان وەگەرد ئی ئاڵشتبویەیلە لە ئەفریقا.

