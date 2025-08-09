نیویۆرک کەفێدە جەنگ وەرد گرزە و دەرمان نەزۆککردن ئەرایان وەکارتیارێد

شەفەق نیوز ــ نیویۆرک

لەشار نیویۆرک هەڵمەت جەنگین وەرد گرزەیل دەسوەپیکرد لەدویای ئەوەگ شمارەی فرەیگ گرزە جادە و کڕ شەمەندەفەر و ژیرزەمینەیل گردنەسەوەر.

وەرپرسەیل شار نیویۆرک ستراتیژیی فراوانیگ گردنەسەوەر و چەن رییگ وەکارتیارن ئەرا لەناوبردنیان.

شارەوانی نیویۆرک ئەرا رویوەرویبوین دیاردەگە دەرفت کاری وە "قەیسەری گرزە" یان وەڕێوەبەر کەمکردن گرزە راگەیانییە و کەسیگیش وە ناو کاتلین کۆرادی دەسنیشانکردنە ئێ کەسە لەوەرین مامووسای قۆناغ سەرەتایی بویە و چالاکوانە دژ جرجەیل، ئەراک رویوەرویبوین ملیۆنان گرزە وەپی دریاس.

کارۆلین براگدۆن، لە بەش کۆنترۆڵکردن ئافات لە تەندروستی نیویۆرک راگەیاند، کەمەوبوین خوەراک فشار وەبان گرزەیل دروسکەێد هیلێد کەمتر زاوزوی بکەن، ری نوو ترەکیش دەرمان ریگیریکردن لە دووگیانییە کە لەناوچە دیاریکریاگەیل بەشەوکرێد ئێ دەرمانە لەبان نیر و ما کارکەێد.