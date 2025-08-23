کەی ئەنگویر زەرەد وە لەش رەسنێد
شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن
هەرچەن ئەنگویر وەلیفەت فرەیگ ئەرا تەندروسی دیرێد باوجی زیایچگن لە خواردنی زەرەدبەخشەو بوود، ماڵپەڕ "مسن" میسری لە باوەتیگ تەندروسی راگەیاندیە، زیاچگن لە خواردن ئەنگویر ئی زەرەردەیلە رەسنێد:
١. ئەو ترش سالسیسیلیکە کە هاناوی زەرەد وە کۆئەندام هەرس رەسنێد و لە و ترشەڵۆکی گەیە زیای کەێد.
٢. ژان و زگ پەنام و دروسکەێد.
٣. ئەو کەسەیلە قۆلۆن دیرن وە زگ چووڵ بخوەنێ تویش زگچوینیان کەێد.
٤. بڕیگ فرە شەکر دیرێد کە ئەرا ویشبویەیل وە شەکرە خەراوە.
٥. هووکاریگە ئەرا چاخی لەوەر بەرزی کالۆریەگەی.
٦. هاتێ هەستاری ئەرا بڕیگ کەس دروسبکەێد جویر قورگ خورە و پووس خورە.