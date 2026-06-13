نەهەنگیگ لە کەناراویگ وەناوبانگ سیدنی پەلامار ژنیگ دەێد
شەفەق نیوز - سیدنی
ژنیگ ئەرا خەستەخانەکلکریا کە بارودۆخی ناجیگیربوی دویای ئەوەگ، ئمڕوو شەممە، رویوەروی پەلامارداین نەهەنگیگ ببوی لەکەناراو ناودیاریگ لە شار سیدنی ئۆسترالیا،
پۆلیس "نیو ساوس وێڵز" دیاریکرد، لە راپۆرتیگ خەوەردارکریانە لە پەلامارداین نەهەنگیگ وەبان ژنیگ.
وتیش؛ کۆمەڵە کەسیگ ژنەگە دراوردنە لەناو ئاوەگەو ئەرا کناراو کوجی لە دەروگەرد خوەرهەڵاتسیدنی، کە هاتێ لە سیەگان تەمەنی بوود، .
وەپای پۆلیس، ژنەگە تویش زەخمداری سەختیگ بویە لە دەس و قول، ئارا خەستەخانە کلکریاس.
کناراو کوجی و کراناوەیل نزیک کلۆفیلی و برۆنتی بەسریان.
راپۆرتەیل راگەیان، ژنەگە هنای رویداوەگە رویدایە ژنەگە لە کناراوەگە مەلەکردیە.