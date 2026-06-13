‏نەهەنگیگ لە کەناراویگ وەناوبانگ سیدنی پەلامار ژنیگ دەێد

شەفەق نیوز - سیدنی

‏ژنیگ ئەرا خەستەخانەکلکریا کە بارودۆخی ناجیگیربوی دویای ئەوەگ، ئمڕوو شەممە، رویوەروی پەلامارداین نەهەنگیگ ببوی لەکەناراو ناودیاریگ لە شار سیدنی ئۆسترالیا،

‏پۆلیس "نیو ساوس وێڵز" دیاریکرد، لە راپۆرتیگ خەوەردارکریانە لە پەلامارداین نەهەنگیگ وەبان ژنیگ.

‏وتیش؛ کۆمەڵە کەسیگ ژنەگە دراوردنە لەناو ئاوەگەو ئەرا کناراو کوجی لە دەروگەرد خوەرهەڵاتسیدنی، کە هاتێ لە سیەگان تەمەنی بوود، .

‏وەپای پۆلیس، ژنەگە تویش زەخمداری سەختیگ بویە لە دەس و قول، ئارا خەستەخانە کلکریاس.

‏کناراو کوجی و کراناوەیل نزیک کلۆفیلی و برۆنتی بەسریان.

‏راپۆرتەیل راگەیان، ژنەگە هنای رویداوەگە رویدایە ژنەگە لە کناراوەگە مەلەکردیە.

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