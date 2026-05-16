‏نەهەنگ پەلامار پیایگ سی ساڵان دەێد و سەختی زەخمداری کەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏سەرچەوەیگ لە دەزگای رزگارکردن ئوسترالی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە رزگارکردن گەنجیگ سی ساڵان وە زەخمداری سەختیگ لەدویای رویوەرویبوین پەلمارداین وەلایەن نەهەنگیگ.

‏وەپای خەوەر ئاژانس "فرانس پرێس"، رویداوەگە لەبان کەنار دەریا لە دوورگەی "رۆتنست" لە وەرانوەر شار "پێرس" لە خوەرئاوای ئوسترالیا رویدایە، و فڕۆکەیگ کۆپتەر ئەرا رزگارکردن زەخمدارەگە وەرەو شوون رویداوەگە وەرێکەفت، وەپای قسەی قسەکەریگ لە دەزگای فریاکەفتنەکە.

‏ئوسترالیا لە ساڵ 1791ەوە نزیکەی 1300 پەلامار نەهەنگ وەخۆیەو دییە، کە لەوانە 260 پەلاماریان کوشەر بوینە، یەیش وەپای بنکەی زانیارییگ پسپۆر لە رووداوەیل ناوەین ئاژەڵە گوشتخوەرەیل و ئایەم.

‏کۆتا رویداو لەی جویرە گلەوخوەد ئەرا مانگ کانوون دویەم/یەنایەر، کە بویە مدوو کوشیان مناڵیگ دوانزە ساڵان لە کەنداو سیدنی.

