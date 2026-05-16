نەهەنگ پەلامار پیایگ سی ساڵان دەێد و سەختی زەخمداری کەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
سەرچەوەیگ لە دەزگای رزگارکردن ئوسترالی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە رزگارکردن گەنجیگ سی ساڵان وە زەخمداری سەختیگ لەدویای رویوەرویبوین پەلمارداین وەلایەن نەهەنگیگ.
وەپای خەوەر ئاژانس "فرانس پرێس"، رویداوەگە لەبان کەنار دەریا لە دوورگەی "رۆتنست" لە وەرانوەر شار "پێرس" لە خوەرئاوای ئوسترالیا رویدایە، و فڕۆکەیگ کۆپتەر ئەرا رزگارکردن زەخمدارەگە وەرەو شوون رویداوەگە وەرێکەفت، وەپای قسەی قسەکەریگ لە دەزگای فریاکەفتنەکە.
ئوسترالیا لە ساڵ 1791ەوە نزیکەی 1300 پەلامار نەهەنگ وەخۆیەو دییە، کە لەوانە 260 پەلاماریان کوشەر بوینە، یەیش وەپای بنکەی زانیارییگ پسپۆر لە رووداوەیل ناوەین ئاژەڵە گوشتخوەرەیل و ئایەم.
کۆتا رویداو لەی جویرە گلەوخوەد ئەرا مانگ کانوون دویەم/یەنایەر، کە بویە مدوو کوشیان مناڵیگ دوانزە ساڵان لە کەنداو سیدنی.