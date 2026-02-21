چەن هەڵەیگ لە پاشام هیلێد وە رووژ تینگد بوود
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ژەم پاشام رۆل سەرەکی دیرێد لەوەگ لەش چوین کاردانەوە دیرد مەوقەی رووژ، ئەگەر لەو کەسەیلەێد رووژانە تینگد بوو لەی چەن هەڵە باوە دویرەوبکەف:
1. نووشین كافایین
نووشین چای یا قاوە، یا ئەو خواردنەیلە كافایین هاناویان، جویر نوشەمەنی وزەبەخشەیل، هووکارن ئەرا فرە میزکردن لەش تویش هشکەوبوین کەن، لە ئەنجام مەوقەی رووژ تینگی فرەیگ تیارێد.
2. نووشەمەنی گازی
رێژەی فرەیگ شەكر هاناوی، هەمیش گاز دیرێد کە هیلێد زگ تویش پەنام باد و رێژەی بەرزیگ شەکریشی هیلێد زوی وزەت نەمینێد و شەکەت بوید و هەس وە تێنگی بکەێد.
3. خواردن شیرین
ئەو خواردنەیلە شیرینن رێژەی فرەیگ کالۆری وەپیددەێد وەبی ئەوەگ سوودی بڕەسنێد هەمیش کاریگەری لەبان شلەی لەش دیرێد هووکارە هەس وە ورسگی و تینگی بکەێد.
4. نووشەمەنی سەرد
زەرد وە دەمارەیل رەسنێد و گەیە نائاسودە کەێد، هووکارە تا لەش داوای خواردن زیاتر بکەێد.