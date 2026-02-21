‏چەن هەڵەیگ لە پاشام هیلێد وە رووژ تینگد بوود

2026-02-21T10:08:58+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ژەم پاشام رۆل سەرەکی دیرێد لەوەگ لەش چوین کاردانەوە دیرد مەوقەی رووژ، ئەگەر لەو کەسەیلەێد رووژانە تینگد بوو لەی چەن هەڵە باوە دویرەوبکەف:

‏1. نووشین كافایین

‏نووشین چای یا قاوە، یا ئەو خواردنەیلە كافایین هاناویان، جویر  نوشەمەنی وزەبەخشەیل، هووکارن ئەرا فرە میزکردن لەش تویش هشکەوبوین کەن، لە ئەنجام مەوقەی رووژ تینگی فرەیگ تیارێد.

‏2. نووشەمەنی  گازی

‏رێژەی فرەیگ  شەكر هاناوی، هەمیش گاز دیرێد کە هیلێد زگ تویش پەنام باد و رێژەی بەرزیگ شەکریشی هیلێد زوی وزەت نەمینێد و شەکەت بوید و هەس وە تێنگی بکەێد.

‏3. خواردن شیرین

‏ئەو خواردنەیلە شیرینن رێژەی فرەیگ کالۆری وەپیددەێد وەبی ئەوەگ سوودی بڕەسنێد هەمیش کاریگەری لەبان شلەی لەش دیرێد هووکارە هەس وە ورسگی و تینگی بکەێد.

‏4. نووشەمەنی سەرد 

‏زەرد وە دەمارەیل رەسنێد  و گەیە نائاسودە کەێد، هووکارە تا لەش داوای خواردن زیاتر بکەێد.

