چین یەکەم رۆبۆت ئەرا کەرت کشاوەرزی دروسکرد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

زانایەیل چین یەکەم رۆبۆت ئەرا بەرهەمەیل کشاوەرزی وەزەڵدان، یەیش پیشکەفتن وەرچەویگ لە تەکنەلۆژیای کشاوەرزی مۆدێرنە.

ڕۆبۆتە نووەگە هاز ئەنجامدان ئەرکەیل پەیوەست وە ئیوەترکردن رووەکەیل جیاواز دیرێد، دەسمیەتیدەرە ئەرا چارەکردن ئاستەنگەیل بەرهەمهاوردن کشاوەرزیەیل، زیایکردن کارایی بەرهەم و کەمکردن تێچگ کارکردن.

مەزەنەکرێد داهێنانەگە بەشداری بکەێد لە خاستر کردن ئاسایش خوەراک جەهان و ئەوزەڵداین جویرەیل رووەک، وە تایوەت لەژیر رووشنایی ئەو گیچەڵەیلە پەیوەستن وە کەشوهەوا ئەوزەڵکردن خێرای دانشتگەیل.