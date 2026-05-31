ژنیگ کۆلۆمبی نازناو چاپ یەکەم لە "شاجوان گراند ناودەوڵەتی: گشت ئەسارەیل" وەرگرێد (وینە)

شەفەق نیوز - بانکۆک

ڤانێسا بولگارین شاجوان کۆلۆمبی تاج نازناو چاپ یەکەم لە پێشبڕکێی "شاجوان گراند ناودەوڵەتی: گشت ئەسارەیل" (Miss Grand International: All Stars) کردە سەر، تا بوودە یەکەم براوە لە میژوو پێشبڕکێیەگە.

تاج لەسەرنان بولگارین لە ئاهەنگ کۆتایی وەڕیەو چگ، کە لە پایتەخت تایلەندی بانکۆک، دۊکە شەممە ساز کریا، لە وەختیگ فایس ماریا پۆرتەر لە غانا بویە هاوەڵ یەکەم، و نگوین هۆنگ جیانگ لە ڤێتنام بویە هاوەڵ دۊەم.

وەرجەیە بولگارین نۊنەرایەتی کۆلۆمبیا لە پێشبڕکێی "Miss Universe 2025" لە تایلەند کردگە، کە رەسیە لیست خاسرتین 12 پێشبڕکێکار، هەرلیوا نازناو Miss International Colombia 2017 هەڵگردگە و نۊنەرایەتی وڵاتەگەی لە پێشبڕکێی ناودەوڵەتی لە ژاپۆن کردگە.

لە بڕگەی پرسیارەیل کۆتایی، بولگارین دووپات کرد کە کارکردن سەخت و باوەڕبوین وە خوەی لەپشت رەسینی بویە ئەرا سەکوو تاج لەسەرنان.

و وت: من ئەرا یە لەداڵگ بویمە، یە گەورەترین خەونەیل منە، گرنگ نییە چەن دەر لەنواۆ بەسیەێد، بایەسە باوەڕ وە خوەد داشتۊد.

هەمیش وت: من هامە ئیرە چۊنکە خوازم نازناو "MGI All Stars" بوەمەو، ئەرا شانۆ و پەیوەندیکردن وەگەرد مەردم لەداڵگ بویمە، و رەسیمەسە ئیرە وە خاتر کار سەختم.

چاپ وازکردن لە پێشبڕکێیەگە بەشداریکردن 56 پێشبڕکێکار لە 38 دەوڵەت وەخوەی دی، لە رویداویگ کە دەسەیگ لە شاجوانەیل شارەزا گردەو کرد.