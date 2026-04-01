چین لە ژیر چەم "یانگتسی" تونێلیگ ئەرا قەتار دروس کەێد
2026-04-01T15:17:35+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەپای دویاترین راپۆرتەیل، وڵات چین کوتايی وە قۆناغ هەڵکەنین بەش ژیرئاوی تونێلیگ ئەرا قەتار خێرا هاورد، کە درویژیەگەی رەسێدە زیاتر لە 14 کیلۆمەتر لە ژیر چەم یانگتسی.
ئی پڕۆژە کە شار "تایکانگ" وە دوورگەی "چۆنگمینگ" لە شەنگهای بەسێدەو، ریگە دەێد قەتارەیل وە خێرایی 350 کیلۆمەتر لە سعاتیگ بوون.
ئی دەستکەفتە نیشانەی وەرەونواچگن گەورەی چینە لە مژار تەکنەلۆژیا و ژیرخان، ئاسانکاری فرەیگ ئەڕا جویڵەی بازرگانی و هاتوچو مەردم لە ناوچەیل خوەرهەڵات دروس کەێد.