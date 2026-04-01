‏چین لە ژیر چەم "یانگتسی" تونێلیگ ئەرا قەتار دروس کەێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەپای دویاترین راپۆرتەیل، وڵات چین کوتايی وە قۆناغ هەڵکەنین بەش ژیرئاوی تونێلیگ ئەرا قەتار خێرا هاورد، کە درویژیەگەی رەسێدە زیاتر لە 14 کیلۆمەتر لە ژیر چەم یانگتسی.

‏ئی پڕۆژە کە شار "تایکانگ" وە دوورگەی "چۆنگمینگ" لە شەنگهای بەسێدەو، ریگە دەێد قەتارەیل وە خێرایی 350 کیلۆمەتر لە سعاتیگ بوون.

‏ ئی دەستکەفتە نیشانەی وەرەونواچگن گەورەی چینە لە مژار تەکنەلۆژیا و ژیرخان، ئاسانکاری فرەیگ ئەڕا جویڵەی بازرگانی و هاتوچو مەردم لە ناوچەیل خوەرهەڵات دروس کەێد.

