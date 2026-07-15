ئینگلتەرە و ئەرژەنتین لە رویوەڕویبوینیگ میژوویی ئەرا یەکلاکییردن کارت بازی کۆتایی جام جیهانی

شەفەق نیوز - چەودیاریکردن

چەوەیل عاشقەیل تووپان، شەو چوارشەممە، وەرەو ئەو رویوەڕویبوینە چەوەڕیاگە نووڕن کە هەڵوژاردەی ئینگلتەرە و ئەرژەنتین، هەڵگر نازناو جام جیهانی، لە یاریگای شار ئاتلانتا لە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا گردەو کەێد، لە چوارچیوەی بازیەیل قۆناغ نیمەی کۆتایی مۆندیال 2026.

بڕیارە بازیەگە لە سەعات دەی شەو وە وەخت بەغداد دەسوەپی بکەێد، ئەوەیش وەو مەرجە کە براوەی بازیەگە لە بازی کۆتایی وەگەرد هەڵوژاردەی ئیسپانی یەکگرێد، لە وەختیگ دۆڕیایەگە کەفێدە تویش هەڵوژاردەی فەرەنسا لە بازی دیاریکردن پلەی سێیەم.

بازیەگە یەکەم رویوەڕویبوین فەرمی ناوەین هەردوگ هەڵوژاردەگەس لەوەخت کۆتاییەیل جام جیهانی 2002 لە کۆریای باشوور و ژاپۆن، ئەوەیش رەنگ و بوویگ میژوویی وەرەو بازیە دەێد، بیجگە لە گرنگییەگەی لە دیاریکردن یەکیگ لە لایەنەیل بازی کۆتایی.

هەڵوژاردەی ئینگلتەرە چەو لە بازی کۆتایی جام جیهانی ئەێد ئەرا یەکەم جار لە ماوەی نزیکەی 60 ساڵە، وە سەرکردایەتی ئەسارەگەی جود بێلینگهام، لە وەختیگ ئەرژەنتین وە سەرکردایەتی لیۆنێل مێسی تەقەلا دەێد مقیەتی نازناوگە بکەێد، تا بوودە یەکەم هەڵوژاردە کە سەرکەفتگ بوود لە زەرگریکردن لە جام جیهانی لەوەخت تاجدانان بەڕازیل وە نازناوگە لە ساڵ 1962.

هەڵوژاردەی ئەرژەنتینی رەسیە قۆناغ نیمەی کۆتایی دۊای ئەوەگ لە بڕەو وە نەمرەی تەواو پلەی یەکەم وەدەس هاورد، وەرجە ئەوەگ سەربکەفێد وەبان کەیپ ڤێرد و میسر و سویسرا لە قۆناغەیل دەرکردن.

ئەرا هەڵوژاردەی ئینگلتەرە، سەری کەفت ئەرا چوارگووشەی زەڕین دۊای ئەوەگ لە کۆمەڵەگەی پلەی یەکەم وەدەس هاورد، پەییش کۆنگۆی دێمۆکراتیک و مەکسیک و نەرویج نادە پشتسەر، تا وەخت مەوقەی وەگەرد ئەرژەنتین دیاری بکەێد لە یەکیگ لە دیارترین رویوەڕویبوین لە پاڵەوانێتییەگە.