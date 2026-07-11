نیشانەی کەمی ڤیتامین D و کاریگەری لەبان لەش
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
کەمی ڤیتامین D یەکیگە لە گیچەڵە تەندروسیەیل کەفرە کەس تویشی بوون باوجی توەنێد کاریگەری گەپیگ لەبان سوخان و سیستەم وەرگیری و تەندروسی گشتی لەش بیاشتوود.
ڤیتامین D رۆل گرنگیگ دیرێد لە وەرگردن کالیسیۆم و مقیەتیکردن سوخان و دگان، سەرچەوەی سەرەکی ئێ ڤیتامینە خەوەرە باوجی بڕیگ خواردن دیاریکریاگ پاڵپشتکەرن جویر ( ماسى و خا).
نیشانەیل کەمیی ڤیتامین D فرەجار وە شیوەیگ یەواش دەرکەفن باوجی گرنگە ئاگاداربوید:
– شەکەتی و بی هازی.
– ژانە سوخان.
– لاوازیی ماسیلچە.
– زوی تویشهاتن وە بیماری (کەمبوین وەرگریی لەش)
– هەسکردن وە دڵتەنگی.
ئەگەر کەمی ڤیتامین D وەردەوامبوود، توەنێد بوودە مدوو چەنن گیچەڵیگ تەندروسی لەوانە:
– لاوازی و شکان سوخان.
– زیایبوین رخداری بیماری دڵ.
– کاریگەری لەبان کارکردن مێشک و هەست.
– لاوازیی سیستم وەرگری و زیایبوین تویشهاتن وە بیماری.
پزیشکەیل دیاریکەن، هەوەجەکەێد ئاگاردار ئاست پوریایگ D بون ئەرا لەش، هەوەجە کەێد وە شیوەی رێکخریاگ سوود لە تیشکخوەر وەربگرن، خواردن پڕ لە ڤیتامین D بخوەن.