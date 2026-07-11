‏نیشانەی کەمی ڤیتامین D و کاریگەری لەبان لەش

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏کەمی ڤیتامین D یەکیگە لە گیچەڵە تەندروسیەیل کەفرە کەس تویشی بوون باوجی توەنێد کاریگەری گەپیگ لەبان سوخان و سیستەم وەرگیری و تەندروسی گشتی لەش بیاشتوود.

‏ڤیتامین D رۆل گرنگیگ دیرێد لە وەرگردن کالیسیۆم و مقیەتیکردن سوخان و دگان، سەرچەوەی سەرەکی ئێ ڤیتامینە خەوەرە باوجی بڕیگ خواردن دیاریکریاگ پاڵپشتکەرن جویر ( ماسى و خا).

‏نیشانەیل کەمیی ڤیتامین D فرەجار وە شیوەیگ یەواش دەرکەفن باوجی گرنگە ئاگاداربوید:

‏– شەکەتی و بی هازی.

‏– ژانە سوخان.

‏– لاوازیی ماسیلچە.

‏– زوی تویشهاتن وە بیماری (کەمبوین وەرگریی لەش)

‏– هەسکردن وە دڵتەنگی.

‏ئەگەر کەمی ڤیتامین D وەردەوامبوود، توەنێد بوودە مدوو چەنن گیچەڵیگ تەندروسی لەوانە:

‏– لاوازی و شکان سوخان.

‏– زیایبوین رخداری بیماری دڵ.

‏– کاریگەری لەبان کارکردن مێشک و هەست.

‏– لاوازیی سیستم وەرگری و زیایبوین تویشهاتن وە بیماری.

‏پزیشکەیل دیاریکەن، هەوەجەکەێد ئاگاردار ئاست پوریایگ D بون ئەرا لەش، هەوەجە کەێد وە شیوەی رێکخریاگ سوود لە تیشکخوەر وەربگرن، خواردن پڕ لە ڤیتامین D بخوەن.