‏نیشانەیلیگ وەرجەوەختە هاتێ لە جەڵتەی دڵ دویردەوبکەێد

‏جەڵتەی دڵ لەناكاو تویش نیەود، بەڵکم وەپای قسەێ پزیشکەیل، 24 تا 48 سەعات وەرجە ئەوە بڕیگ نیشانە دەرکەفێد، هەر لەوەر ئەوەیش چەودێریکردن ئی نیشانەیلە و ئاگاداربوین لە دۆخ تەندروستید، توەنید گیاند رزگار بکەید وەرجە ئەوەگ زەرەد وە ماسیڵچەی دڵ بڕەسنێد.

‏نیشانەیل جەڵتەی دڵ:

‏نیشانەیل جەڵتەی دڵ لە ناو پیای و ژن جیاوازی دیرێد، پیایەیل هەس وە ژانیگ تیژ کەن لە ناو سینگیان، بەڵام خانمەیل هەس وە شەکەتی، دڵقەڵبەوبوین و هەناسەتەنگی کەن.

‏گاجار دەسنیشانکردن نیشانەیل جەڵتەی دڵ لە ناو خانمەیل دیرەو کەفێ وە بەراورد وە پیایەیل، چوینکە مەرج نییە ئەو نیشانەیلە کە لە بان باس کریان تەنیا پەیوەنیی وە جەڵتەی دڵەو بوو، هەر لەوەر ئەوەگ خانمەیل پێویستە زیاتر ئاگادار هەر ئاڵشتکاریگ جەستەیی بوون.

‏نیشانەیل وەرجەوەختە جەڵتەی دڵ:

‏شەکەتی و شەکەتی بی هووکار: توەنێد نیشانەێ لاوازبوین دڵ بوود.

‏تونبوین سینگ: هەس وە فشار و کزیان بکەێد لە بان سینگت.

‏هەناسەتەنگی: وە ئەنجامدان کاریگ کەم و بویچگ رووژانە کە لە گوزەشتە وەو شێوەیە هەناسەتەنگی نەکردوید.

‏ژان و ناڕەحەتی: لە باڵ چەپ، شان و پشت، گاجار شەویلگە.

‏تێکچگن سیستم خەو: بی ئەوەگ هووکاریگ دیاریکریاگ داشتوود.

