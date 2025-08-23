ژنیگ سەرخۆش فڕۆکەیگ ئەڵمانی ناچار کەێد بنیشێدەو

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

سوپای ئەڵمانیا، راگەیان کە فرۆکەیگ لە ئەڵمانیا وە ناچاری نیشتەو، هەناێ لەڕیەو بوی لە ئینگەلتەرا وەرەو قوبرس، دویای ئەو کە ژنیگ سەرخۆش لەناوی و دەسکردە پەلاماردان کەسەیل ناو فڕۆکەگە و کاپتنەیلی.

پولیس وت: ئەو ژن 41 ساڵە وە دەس و پا و قسەی بەد پەلامار کەسەیلیگ لەناو ئەو فرۆکە دا کە لە مانچستەر وەرەو لارنکا چگە، کە ناچاری کرد لە فرۆکەخانەی کولۆنیا بون خوەرئاوای ئەڵمانیا بنیشێدەو.

وەقسەی پولیس، کەسیگ لەو رویداوە زەخمدار نەویە.

پولیس وتیش: لە مەوقەی نیشتنەوەی فڕۆکەگە ئەو ژن بەریتانیە دەسگیر کریا، و دویای ئەوە ئاشکرا بوی کە سەرخۆش بویە.

بڕیارە دویای مەرەقەزکردنی ئەو ژنە وەرەو بریتانیا کلەو بکریەێد.