‏ژنیگ یە ٦٥ ساڵە لە یەک شوین کار کەێد
2026-02-18T13:56:01+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ژنیگ تەمەن 91  ساڵ ماوەی 65 ساڵە لەیەک شوین کارکەێد وەی مدووە ناوی چگەسە ناو کتاو گینس.

‏وەپای خەوەریگ رووژنامەی " The Economic Times"، یاسوکۆ تاماکی ژنیگ تەمەن 91 ساڵ ژاپۆنییە، وە ئەنجامدان کاریگ ئەڵاجەوی توەنست ناو خوەی لە کتاو گینس ئەرا ریکۆردەیل جیهانی تووماربکەێد.

‏یاسوکۆ  ماوەی 65 ساڵە وەردەوام لە هەمان کۆمپانیا و لە هەمان پۆست کارکەێد، لە ساڵ 1956 لە تەمەن 26 ساڵی دەس وەکارکردن کردیە   لە کۆمپانیای سونکۆ ئیندستریز، هەرگیز کۆمپانیاگەی وەجینەهیشتیە، جویر وەڕێوەبەر   ئۆفیس کارکەێد و تا تەمەن 91 ساڵ لە هەمان پۆست مەنییە.

‏جیباسە، لەماوەی ئەو 65 ساڵە گشت رووژیگ لە ساعەت  5:30ی لە خەو هەڵسیاس تا  17:30ی ئیوارە کارکردیە، و خشتەی کارکردنی جیاواز نەویە وەرد هاوڕیەیلی.

‏ وەبان تەمەنەگەی شارەزایی خاسیگ لە  Excel دیرێد  و تووڕ کۆمەڵایەتی فەیسبووک وەکارتیارێد و هاوکارخاسیگ هاوپیشەیلیە.

‏یاسوکۆ دویای وەرگردن خەڵاتەگەی راگەیان " من تەنیا ئەوە کردم کە لێم چەوەڕێ کریا، وەڕاسی فرە  دڵخۆشبویم وە خەڵاتەگە".

