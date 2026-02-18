ژنیگ یە ٦٥ ساڵە لە یەک شوین کار کەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ژنیگ تەمەن 91 ساڵ ماوەی 65 ساڵە لەیەک شوین کارکەێد وەی مدووە ناوی چگەسە ناو کتاو گینس.
وەپای خەوەریگ رووژنامەی " The Economic Times"، یاسوکۆ تاماکی ژنیگ تەمەن 91 ساڵ ژاپۆنییە، وە ئەنجامدان کاریگ ئەڵاجەوی توەنست ناو خوەی لە کتاو گینس ئەرا ریکۆردەیل جیهانی تووماربکەێد.
یاسوکۆ ماوەی 65 ساڵە وەردەوام لە هەمان کۆمپانیا و لە هەمان پۆست کارکەێد، لە ساڵ 1956 لە تەمەن 26 ساڵی دەس وەکارکردن کردیە لە کۆمپانیای سونکۆ ئیندستریز، هەرگیز کۆمپانیاگەی وەجینەهیشتیە، جویر وەڕێوەبەر ئۆفیس کارکەێد و تا تەمەن 91 ساڵ لە هەمان پۆست مەنییە.
جیباسە، لەماوەی ئەو 65 ساڵە گشت رووژیگ لە ساعەت 5:30ی لە خەو هەڵسیاس تا 17:30ی ئیوارە کارکردیە، و خشتەی کارکردنی جیاواز نەویە وەرد هاوڕیەیلی.
وەبان تەمەنەگەی شارەزایی خاسیگ لە Excel دیرێد و تووڕ کۆمەڵایەتی فەیسبووک وەکارتیارێد و هاوکارخاسیگ هاوپیشەیلیە.
یاسوکۆ دویای وەرگردن خەڵاتەگەی راگەیان " من تەنیا ئەوە کردم کە لێم چەوەڕێ کریا، وەڕاسی فرە دڵخۆشبویم وە خەڵاتەگە".