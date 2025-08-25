چین زیرەکی دەسکرد بەێدە چووڵایی ئاسمان
شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن
لەماوەی چەن رووژ گوزەشتە، خەوەریگ لە ماڵپەڕە جەهانیەیل بڵاوبوی کە چین یەکەم چاتبۆتی AI خوەی لە چوڵایی ئاسمان ناسان وە ناو “Wukong,”ە لە ناو وێستگەی چووڵایی ئاسمان تیانگۆنگ. سیستەمەگە AI یە ئەرا دەسمیەتی کەشتیوانەیل (کە لە چین وە تایکۆناوت) ناسریاگ، ئەرا ئەرکەیلیان دروسکریایە.
ووکۆنگ توەنێد جواو پرسیارەیل بەێدەو و گفتوگوی سروشتی بکەێد و پاڵپشتی فرە کارەیل ترەک کەێد، یەیش ئەرا مەنن ماوە درویژیگ لە چووڵایی ئاسمان گرنگە.
بیجگە لەوەگ دەسمیەتیدەر دیجیتاڵییە، توەنێد دەسمیتیدەر بوود لە ئەرکەیلی جویر وشکنین داتای ئەرکەیل، هویرەوخسن کەشتیوانەیل لە خشتە و مامەڵەکردن جویر هاوڕێیگ ئەرا کەمەوکردن تەنیایی.