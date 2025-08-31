نەزرەگەی لەیلی ئەرا مەجنوون
کوڵە چیرووک
ئۊشن : لەیلی ئەڕا رەسین وە مەجنوون نەزر کردۊد و وەی بوونەوا یەێ شەو هەرچێ خەڵک هەژار بی خواردن دا پێان. مەجنوون لە لەیلی پرسی: نەزر ئەڕا چە کردیدە ؟ لەیلی وەت: ئەڕا یەگ بڕەسمە تو !
مەجنوون وەت : ئیمە خوو وەیەک ک نەڕەسیمە. لەیلی جڕ بی وەت : مەر یە نییە ک تو ئەڕا خواردن شەو هاتیدە و منیش دۊنمەد،
یە ڕەسین نییە ؟ بچوو سەرە بگر !
مەجنوون چی وسا ناو سەرە ک لە دەس لەیلی خواردن بسێنێ بخوەێ. لەیلی یەێ چەوەێ وە مەجنوونا بی. وەختێ ک گەێ مەجنوون هات، لەیلی وە ویانگێ هاجەتەێ مەجنوون لە دەسێ خوەێ خسە زەۊ شکانەێ.
پەنج جار ئی کارە کرد تا مەجنوون بچوود هاجەتێ تر بارێ وە لە دۊاێ گشت بووسێدە ناو سەرە تا فرەتر بۊنێدەێ.
وەختێ لەیلی هاجەتەیلەێ مەجنوون شکانیاد وەتنە پێ : بچووەڕێ ! ئەو خوەشێ نیەتێ خواردن بەێدە پێد، یەسە ک دۊنی هەر جارێ ک هاجەتێ تیەری شکنێدەێ ک بچیدەڕێ ئەمانێ تو شەرم نەیری و هەر جار هەڵگەردیدا.
مەجنوون قسەێگ وە رازا وەت :
ئەگەر وەگەرد کەسەیلێ تر بوو مەیلێ
ئەڕا هاجەتەێ م شکنێ لەیلی
ئەویندارەیل خودایش لێوانە، ئەگەر خودا وەخت داخواز و تواسن، دوئاێ ئەوانە زۊزی قەبوول نیەکەێ ، دووس دێرێ دەنگیان فرەتر بشنوەێ و فرەتر وە حاڵ خوداپەرەسی بۊنێدان.
سادق جەلیلیان