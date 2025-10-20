‏ژنیگ کۆری 400 نەشتەرگەری جوانکاری ئەنجام دەێد

2025-10-20T17:38:56+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ژنیگ کۆری 400 نەشتەرگەری جوانکاری ئەنجامدەێد  و زیاتر لە 200 هەزار دۆلار خەرج جوانکاریەیلی کەێد.

‏لە بەرنامەی ناودیار  " tvN STORY" قسەیل ژنیگ کۆری قسەوباس گەپیگ دروسکرد دویای ئەوەگ ئاشکرایکرد لەماوەی 15 ساڵ وەرین نزیکەی 210 هەزار دۆلار ئەرا ئەنجامداین 400 نەشتەرگەری خەرجکردیە.

‏ جیل لی وۆن لە ساڵ 2010ەو دەسکردیە وە نەشتەرگەریەیلی هنای ئەرا  وەرگردنی لە زانکۆ کێشی زیاییە و هاوڕیەیلی گاڵتە وەپی کەن و دویایی وەلایەن دوسەگەی هەمیشە رەخنە لەلی گیریاس یەیش کاریگەری نەرێنی ئەرای دروسکردیە هیشتیە دەسبکەێد وە کارەیل نەشتەرگەری.

‏ لی وۆۆن یەکەم نەشتەرگەری خوەی رانەگەیاندیە چەیگە باوجی خاڵ دەسوەپیکردنەگەی بویە ئەرا رەسین لە ئەگەرەیل نەشتەرگەری جوانکاری، وە درویژایی ئێ چەن ساڵە چەندین نەشتەرگەری جوانکاری ئەرای کریاس:

‏- دراورد چەوری.

‏- ئاڵشتکردن شێوەی گوش.

‏- نەشتەرگەری پێڵو چاو.

‏- نەشتەرگەری لچ بان .

‏- کۆنتورکردن چەناگە و دەموچەو.

‏- دەرزی فیلەر لە لێو و شان.

‏- بۆتۆکس ئەرا ماسیلچەی شان.

‏- دەرزی بەرزکردن مل.

‏- چەندین چارەسەر پووس.

‏و هەمان وەخت شمارەی ئەو نەشتەرگەریەیل ئەنجامیدایە مەزەنەی کردیە ئەرا نزیکەی 400 گلە.

