ژنیگ کۆری 400 نەشتەرگەری جوانکاری ئەنجام دەێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ژنیگ کۆری 400 نەشتەرگەری جوانکاری ئەنجامدەێد و زیاتر لە 200 هەزار دۆلار خەرج جوانکاریەیلی کەێد.
لە بەرنامەی ناودیار " tvN STORY" قسەیل ژنیگ کۆری قسەوباس گەپیگ دروسکرد دویای ئەوەگ ئاشکرایکرد لەماوەی 15 ساڵ وەرین نزیکەی 210 هەزار دۆلار ئەرا ئەنجامداین 400 نەشتەرگەری خەرجکردیە.
جیل لی وۆن لە ساڵ 2010ەو دەسکردیە وە نەشتەرگەریەیلی هنای ئەرا وەرگردنی لە زانکۆ کێشی زیاییە و هاوڕیەیلی گاڵتە وەپی کەن و دویایی وەلایەن دوسەگەی هەمیشە رەخنە لەلی گیریاس یەیش کاریگەری نەرێنی ئەرای دروسکردیە هیشتیە دەسبکەێد وە کارەیل نەشتەرگەری.
لی وۆۆن یەکەم نەشتەرگەری خوەی رانەگەیاندیە چەیگە باوجی خاڵ دەسوەپیکردنەگەی بویە ئەرا رەسین لە ئەگەرەیل نەشتەرگەری جوانکاری، وە درویژایی ئێ چەن ساڵە چەندین نەشتەرگەری جوانکاری ئەرای کریاس:
- دراورد چەوری.
- ئاڵشتکردن شێوەی گوش.
- نەشتەرگەری پێڵو چاو.
- نەشتەرگەری لچ بان .
- کۆنتورکردن چەناگە و دەموچەو.
- دەرزی فیلەر لە لێو و شان.
- بۆتۆکس ئەرا ماسیلچەی شان.
- دەرزی بەرزکردن مل.
- چەندین چارەسەر پووس.
و هەمان وەخت شمارەی ئەو نەشتەرگەریەیل ئەنجامیدایە مەزەنەی کردیە ئەرا نزیکەی 400 گلە.