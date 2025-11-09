‏ئینڤیدیا بویچگترین سوپەر کۆمپیوتەر جیهان خەێدە بازاڕ

‏ئینڤیدیا بویچگترین سوپەر کۆمپیوتەر جیهان خەێدە بازاڕ
2025-11-09T10:15:30+00:00

شەفەق نیوز- وەشوینکەفتن 

‏کۆمپانیای مژار  تەکنەلۆژیای ناسریاگ جیهان، ئینڤیدیا، وە فەرمی نووترین بەرهەم خوەی وە ناو “DGX Spark” نمایش کرد.

‏ئامێرە نووەگە وە بویچگترین سوپەر کۆمپیوتەر جیهان دانرێد، قەبارەگەی لە کتاویگ بچووکترە و هازیگ بێهاوتا دیرێد.

‏ئەرا فامستن لە گرنگی ئێ داهێنانە، بایەت بزانین لە وەرین  سوپەر کۆمپیوتەرەیل قەبارەیان چەنە وتاقیگ گەورە بوی و کێشیان وە چەن  تەنیگ پەیمانە کریان، باوجی “DGX Spark” وە کێشیگ تەنیا یەک کیلۆگرام، هەمان کار و بگرە زیاتریش ئەنجام دەێد.

‏ئامێرەگە توانای ئەنجامداین هەزاران کردار ژمێریاری دیرێد لە چرکەیگ، “DGX Spark” ئەرا کار رووژانە و بازی ڤیدیۆیی دروس نەکریاس، بەڵکم ئامانج سەرەکیی دەسمیەتیدان زانا، توێژەرەیل و کۆمپانیا گەورەیل لە مژارەیل جویر  ژیریی دەستکرد، پزیشکی و داهێنان پیشەسازی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon