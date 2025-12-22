چەن گامیگ ئەرا کەمەوکردن ورسگی مەوقەی شەو
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ئرینگە کە شەو درویژە و رووژ کوڵە، پلەی گەرمی وەرەو داوەزیان چگە، ئەزرەت خواردن شەوانە زیاترەوبوود، پسپۆرەرەیل لەو باوەڕەن ئاڵشتبوین کەشوهەوا تەنیا هووکار نییە ئەرا ورسگی شەوەیل بەڵکم هۆرمۆنەیل سیستم خوەراک و ساعەت بایەلۆژی لەش هووکارن.
پسپۆرەیل باس لەوە کەن وەی چەن ریگە توەنرێد کۆنترۆل ورسگی شەوان بکرێد:
1. وەخت خواردن رێکبخە
مەرج نییە هەر وەگەرد خوەرئاوابوین خواردن بخورێد، توەنرێد ساعەتەیل خواردن دویابخرێد تا ئەرا شەو وە تێری مینید.
2. پرۆتین
گرنگی وە ئەو خواردنەیلە بدرێد پرۆتین هاناوی نەک کاربۆهێدرات، چونکە پرۆتین دەسمیەتی هاوسەنگکردن شەکر خوین دەێد و ئەزرەت خواردن کەمەوکەێد.
3. ریشاڵ
بایەخ وە خواردن ریشاڵ بدە لە ژەمە خواردنەیل، جویر شۆفان، نیسك، پاقلەمەنییەیل، برۆكلی، سێو و تویەم شیا.
4. نوشین بڕ ئاو فرەیگ
نوشین ئاو نیم ساعەتیگ وەرجە خواردن رێژەی کالۆری کەمکەێد و هەس وە تێری کەێد و وزەی خاستر وەپی رەسێد.
5. بەهاراتی سروشتی وەکاربار
ئاڵەت تیژ، ئاڵەت سیا و زەنجەفیل وە سروشتی لە خواردنەیل وەکاربار، دەسمیەتی لەش دەێد گەرمەوبوود ئەزرەت خواردن نیەهیلێد.