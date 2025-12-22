‏چەن گامیگ ئەرا کەمەوکردن ورسگی مەوقەی شەو

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئرینگە کە شەو درویژە و رووژ کوڵە، پلەی گەرمی وەرەو داوەزیان چگە، ئەزرەت خواردن شەوانە زیاترەوبوود، پسپۆرەرەیل لەو باوەڕەن ئاڵشتبوین کەشوهەوا تەنیا هووکار نییە ئەرا ورسگی شەوەیل بەڵکم هۆرمۆنەیل سیستم خوەراک و ساعەت بایەلۆژی لەش هووکارن.

‏پسپۆرەیل باس لەوە کەن وەی چەن ریگە توەنرێد کۆنترۆل ورسگی شەوان بکرێد:

‏1. وەخت خواردن رێکبخە

‏مەرج نییە هەر وەگەرد خوەرئاوابوین خواردن بخورێد، توەنرێد ساعەتەیل خواردن دویابخرێد تا ئەرا شەو وە تێری مینید.

‏2. پرۆتین

‏گرنگی وە ئەو خواردنەیلە بدرێد پرۆتین هاناوی نەک کاربۆهێدرات، چونکە پرۆتین دەسمیەتی هاوسەنگکردن شەکر خوین دەێد و ئەزرەت خواردن کەمەوکەێد.

‏3. ریشاڵ

‏بایەخ وە خواردن ریشاڵ بدە لە ژەمە خواردنەیل، جویر شۆفان، نیسك، پاقلەمەنییەیل، برۆكلی، سێو و تویەم شیا.

‏4. نوشین بڕ ئاو فرەیگ

‏نوشین ئاو نیم ساعەتیگ وەرجە خواردن رێژەی کالۆری کەمکەێد و هەس وە تێری کەێد و وزەی خاستر وەپی رەسێد.

‏5. بەهاراتی سروشتی وەکاربار

‏ئاڵەت تیژ، ئاڵەت سیا و زەنجەفیل وە سروشتی لە خواردنەیل وەکاربار، دەسمیەتی لەش دەێد گەرمەوبوود ئەزرەت خواردن نیەهیلێد.

