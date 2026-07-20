‏نووترین جوير مەمون لە ئەفریقا پەیاکریا

‏نووترین جوير مەمون لە ئەفریقا پەیاکریا
2026-07-20T16:25:55+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏جويریگ نوو مەیمون کە خاوەن لیو سەرنجراکێش پەمەیی  و پرتەقالیگە و دەموچەو سایگ دیرێد لە دارسانەەیل کۆماری دیموکراتیی کۆنگۆ پەیاکریا وە فەرما وە جویریگ جیاواز توومارکریا وەلایەن زانایەیل.

‏وەپای خەوەریگ  ماڵپەڕ"BBC"، ئێ مەیمونە کە لە ناوخوەی وە "لیکوێلی" (Likweli) ناسرێد و ناوە زانستیەگەی  (Colobus congoensis)ـە، لەبان دارە فرە  بەرزەیل زندگی کەێد و ئاژەڵیگ فرە شەرمنە، وە شێوەیگ کە تەنانەت فرەیگ دانیشتگەیل ئاوایەیل دەوروگەرد تا ئیسە نەدینەسێ.

‏ یە پەنجەمین جویرمەیونە لە ماوەی 75 ساڵ گوزەشتە لە ئەفریقا دەسنیشانبکرێد، وەلایەن تیمیگ ناودەوڵەتی وە  سەرۆکایەتی جونیۆر ئەمبۆکۆ، خوەنەوارەیل دکتۆرا لە زانکۆی فلۆریدا ئەتڵەنتیک ئەنجامدیاگە.

‏زانایەیل دویای ساڵانیگ لە لێکۆڵینەوەی جینی، وێنەگردن و توومارکردن دەنگ، توەنستنە لە ڕووی جێنەتیکییەو جیاوازییەگەی وەرد جویرەیل تر بچەسپنن.

‏ئێ جویرە مەیمونە  سەر وە جویر کۆلۆبۆسە کە وە ئەوەگ ناسیانە کلگەگەورەی دەس نەیرن.

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