نووترین جوير مەمون لە ئەفریقا پەیاکریا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
جويریگ نوو مەیمون کە خاوەن لیو سەرنجراکێش پەمەیی و پرتەقالیگە و دەموچەو سایگ دیرێد لە دارسانەەیل کۆماری دیموکراتیی کۆنگۆ پەیاکریا وە فەرما وە جویریگ جیاواز توومارکریا وەلایەن زانایەیل.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"BBC"، ئێ مەیمونە کە لە ناوخوەی وە "لیکوێلی" (Likweli) ناسرێد و ناوە زانستیەگەی (Colobus congoensis)ـە، لەبان دارە فرە بەرزەیل زندگی کەێد و ئاژەڵیگ فرە شەرمنە، وە شێوەیگ کە تەنانەت فرەیگ دانیشتگەیل ئاوایەیل دەوروگەرد تا ئیسە نەدینەسێ.
یە پەنجەمین جویرمەیونە لە ماوەی 75 ساڵ گوزەشتە لە ئەفریقا دەسنیشانبکرێد، وەلایەن تیمیگ ناودەوڵەتی وە سەرۆکایەتی جونیۆر ئەمبۆکۆ، خوەنەوارەیل دکتۆرا لە زانکۆی فلۆریدا ئەتڵەنتیک ئەنجامدیاگە.
زانایەیل دویای ساڵانیگ لە لێکۆڵینەوەی جینی، وێنەگردن و توومارکردن دەنگ، توەنستنە لە ڕووی جێنەتیکییەو جیاوازییەگەی وەرد جویرەیل تر بچەسپنن.
ئێ جویرە مەیمونە سەر وە جویر کۆلۆبۆسە کە وە ئەوەگ ناسیانە کلگەگەورەی دەس نەیرن.