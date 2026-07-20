‏نووترین جوير مەمون لە ئەفریقا پەیاکریا

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏جويریگ نوو مەیمون کە خاوەن لیو سەرنجراکێش پەمەیی و پرتەقالیگە و دەموچەو سایگ دیرێد لە دارسانەەیل کۆماری دیموکراتیی کۆنگۆ پەیاکریا وە فەرما وە جویریگ جیاواز توومارکریا وەلایەن زانایەیل.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"BBC"، ئێ مەیمونە کە لە ناوخوەی وە "لیکوێلی" (Likweli) ناسرێد و ناوە زانستیەگەی (Colobus congoensis)ـە، لەبان دارە فرە بەرزەیل زندگی کەێد و ئاژەڵیگ فرە شەرمنە، وە شێوەیگ کە تەنانەت فرەیگ دانیشتگەیل ئاوایەیل دەوروگەرد تا ئیسە نەدینەسێ.

‏ یە پەنجەمین جویرمەیونە لە ماوەی 75 ساڵ گوزەشتە لە ئەفریقا دەسنیشانبکرێد، وەلایەن تیمیگ ناودەوڵەتی وە سەرۆکایەتی جونیۆر ئەمبۆکۆ، خوەنەوارەیل دکتۆرا لە زانکۆی فلۆریدا ئەتڵەنتیک ئەنجامدیاگە.

‏زانایەیل دویای ساڵانیگ لە لێکۆڵینەوەی جینی، وێنەگردن و توومارکردن دەنگ، توەنستنە لە ڕووی جێنەتیکییەو جیاوازییەگەی وەرد جویرەیل تر بچەسپنن.

‏ئێ جویرە مەیمونە سەر وە جویر کۆلۆبۆسە کە وە ئەوەگ ناسیانە کلگەگەورەی دەس نەیرن.

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