‏نهێنی پشت چەرمگەوبوین گیس چەیگە؟

شەفەق نیوز- وەدویاچگن

‏چەرمگی گیس وە گشتی جویر نیشانەیگ ئەرا پیربوین یا لەڕەوبوین لەش دوینرێد، باوجی لە روانگەی بایلوجی ئێ دیاردە دەریگە ئەرا فامستن لەوەگ ئەرا پرۆسەی ئەوزەڵکردن لە قۆناغیگ وەدویا گرنگی وە خاشەوکردن بڕیگ چشت نیەێد.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ"forbes"، هەرچەن هویریگ باو هەی ئوشێد نیمەی مەردم تا تەمەن 50 ساڵی نیمەی گیسیان چەرمگ بوود، باوجی توێژینەوەیگ کە لە ساڵ 2012 لە گۆڤاڕ بەریتانی ئەرا بیماریەیل پووس و گیس بڵاوەوکریاس دەرخستیە، رێژەی راسکانی ئەو کەسەیلە کە وە تەواوی گیسیان چەرمگەو بویە لە تەمەن 50 ساڵی تەنیا لە ناوەین 6٪ ئەرا 23٪ ە.

‏وەگەرد یەیش، چەەرمگ بوین گیس داردەیگ گشتگیرە لەناوەین گشت کۆمەڵگەیل وەبی گوشدان وە جویر خۆراک، کەشوهەوا یا شێواز ژیان، بی ئەوەگ هویچ سوودیگ ئەرا مەنن یا زیایبوین بیاشتوود.

‏لە روی زانستی رەنگ گیی لەری خانەیل مێلانۆسایت(melanocytes) بەرهەم تێد کە خانەی دروسکەر رەنگن و کەفنە ناو رەگ گیسەگە.