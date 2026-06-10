"ئەپڵ" نزیکەو بوود لە مەرەقەزکردن ئایفۆنیگ قەی بکریەێد
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
لێکۆڵەریگ تەکنەلۆژی کە وەناو M1Astra ناسریاس نیشانەیل شاریاقیگ لەناو وەشان تاقیکاری ئەرا گەشەپیدەرەیل لە سیستەم iOS 27 دزە وەپیکرد کە دەسنشان ئەرا پاڵپشتیکردن ئامێرەیلیگ کەن کە قەی بکریەن ئەرا یەکەم جار، هاتێ وە یەیش تەلەفۆن "ئەپڵ" کە قەی بکریەێد نزیکتر بوود لەوەگ مەزەنە کریا.
و ئی باسەیلە ئەو مەزەنە زیایبۊەلە قایمتر کەن لەباوەت ئەگەر ئاشکراکردن "ئەپڵ" لە یەکەم تەلەفۆن ئایفۆن کە قەی بکریەێد لە ماوەی رۊداوە ساڵانە چەوەڕیکریایەگەی لە ئەیلوول / سێپتەمبەر ئایندە، وەپای راپۆرتیگ کە ماڵپەڕ "تێک کرانش" بڵاوی کردگە.
ئی دەسەواژەیلە ئەوە دیاری کەن کە سیستەمەگە توانای ئەوە دیرێد قەیکردن ئامێرەگە بناسێد، و گووشەی وازکردنی وە وردی بوینێد، بیجگە لە دیاریکردن شمارەی شاشە چالاکەیل کە لەناو ئامێرەگە وەکار تیەن.
چەودیارەیل دوینن کە ئی کارەیلە نیشانەیل ئاشکرایگن وە ئامادەیی سیستەمەگە ئەرا پاڵپشتیکردن ئامێرەیلیگ کە دیزاین قەیکریای دیرن، کە یەیش وەگەرد ئەو پڕوپاگەندە وەردەوامەیلە لە ساڵەیلیگەو لەباوەت گەشەپیدان "ئەپڵ" ئەرا ئی جۊرە لە تەلەفۆنەیل گونجێد.
و لە ئەگەر مەرەقەزکردن تەلەفۆنەگە لەی ساڵە، یە بوودە یەکەم تەقەلای فەرمی لە "ئەپڵ" ئەرا چگن وەناو بازاڕ تەلەفۆنە قەیکریایەیل، کە ئەو کەرتەس کە ئیسە کۆمپانیایەیل جویر "سامسۆنگ" و "هواوی" یە زیاتر لە پەنج ساڵە پیشڕەوی کەن.
باوجی دۊاکەفت "ئەپڵ" شایەت وە نیاز بوود، چۊنکە کۆمپانیاگە هەمیشە دیرێد چەوەڕی بکەێد تا تەکنەلۆژیا نووەیل بڕەسن وەرجە پیشکەشکردن وەشان تایبەت وەخوەی لەلییان، جویر ئەوەگ وەرینتر وەگەرد سەعاتە زیرەک و ئامێرە تابلێتەیل رۊ دا.
یەکیگ لە دیارترین ئەو سەختیەیلە لەڕوی تەلەفۆنە قەیکریایەیل لە پانیەگەیە کە بەرز دیار دەێد لە مەوقەی بەسانن ئامێرەگە، کە خاڵیگە رەخنەیل فرەیگ ئەرا نەوەیل یەکەم لەی چینە دروس کرد، باوجی "ئەپڵ" لە ماوەی ساڵەیل دۊایین توانای گەورایگ لە کەمەوکردن قەوارەی ئامێرەیلی وەبی قوربانیدان وە کارایی یا تەمەن پاترییەگە نیشان دا.
کۆمپانیاگە لە ساڵ گوزەشتە تەلەفۆن ئایفۆن ئێیر فرە تەنک ئاشکرا کرد، کە کوڵوفتیی نزیکەی 5.6 ملیمەتر تەنیاس.
وە شمارەکردنیگ سادە، تیکەڵکردن دوو شاشە وە تایبەتمەندییەیل هاوشیوە لەناو ئامێریگ قەیکریای بوودە هووکار کوڵوفتییگ کە نزیکەی 11.2 ملیمەتر بوود لە مەوقەی چەماننی، کە شمارەیگە کە تەلەفۆنە چەوەڕیکریایەگە وە تەنکتر لە فرەی ئامێرە قەیکریایەیل کە ئیسە لە بازاڕ هەن کەێد، بیجگە لە نووترین وەشانەیل Samsung Galaxy Z Fold7.
ئایا لە ئەیلوول دوینیمنەی؟
وەگەرد نەوین هیچ دووپاتکردنیگ فەرمی لە "ئەپڵ" تا ئیسە، دەرکەفتن ئی نیشانەیلە لەناو iOS 27 سەنگ نوویگ خەێدە بان ئەو راپۆرتەیلە کە لە ماوەی مانگەیل گوزەشتە باس لە نزیکەوبۊن کۆمپانیاگە لە کۆتاییهاوردن گەشەپیدان یەکەم تەلەفۆن ئایفۆن کە قەی بکریەێد کردن.
و ئەگەر ئی دزەپیکردنەیلە راس بوون، شایەت رۊداو ئایندەی "ئەپڵ" لە ئەیلوول / سێپتەمبەر یەکیگ لە گرنگترین راگەیاننەیل لە میژوو ئایفۆن وەخوەی بوینێد لەوەخت مەرەقەزکردن یەکەم وەشان لە تەلەفۆنەگە وەرجە نزیکەی دوو دەیە، وەگەرد چگن کۆمپانیاگە وە شیوەیگ فەرمی ئەرا ناو پێشبڕکێی ئامێرە قەیکریایەیل کە گەشەیگ زویوەزوی لەبان ئاست جەهان دیرێد.