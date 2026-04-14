نرخی یەی ملیۆن دۆلارە.. تابلۆیگ ئەرا پیکاسۆ وە 116 دۆلار فرووشیەێد

لە وەرانوەر خەرج خواردن شام لە یەکیگ لە چێشتخانەیل پاریس، وە زۊی براوەیگ بەختەوەر دەرفەت وەدەسهاوردن تابلۆیگ رەسەن ئەرا هونەرمەن پابلۆ پیکاسۆ وەدەس تارێد، کە مەزەنەی نرخەگەی وە زیاتر لە ملیۆنێگ دۆلار کریەێد.

رێکخەرەیل پێشبڕکێیگ یانسیب وە ناو "پیکاسۆ لە وەرانوەر 100 یۆرۆ" واز کردن، کە دەرفەت دەێدە بەشداربویەیل ئەرا بردنەوەی تابلۆی "سەر ژنیگ" (Tête de Femme) کە هونەرمەن ئیسپانییەگە لە ساڵ 1941 کیشاسەی، و بڕ بلیت بەشداریکردن رەسیە 100 یۆرۆ، نزیکەی 116 دۆلار ئەمریکی کەێد.

رێکخەرەیل 120 هەزار بلیت سەن ئەرا اکیشانن کە بڕیارە لە 14ی نیسان / ئەپریل وەڕیەو بچوود، وە مەرجیگ گشت داهاتەیلی بچوودە خزمەت "دامەزراوەی توێژینەوەیل زەهایمەر" ئەرا پاڵپشتیکردن خوەنستنە کلینیکییەیل نەخۆشییەگە لە ئەوروپا.

یەیش سێیەمین چاپە لە دەسپیشخەرییەگە، وەختیگ قازانجەیل چاپ یەکەم لە ساڵ 2013 تەرخان کریا ئەرا خاسەوکردن شار سور میژوویی لە لوبنان، لە وەختیگ قازانجەیل چاپ دۊەم لە ساڵ 2020 کل کریا ئەرا پاڵپشتیکردن دارایی بەرنامەیل ئاو و پاکی لە ماوەی پەتای کۆڤید-19.

ئۆلیڤیە ویدماێر پیکاسۆ، نەوەی هونەرمەن کووچکردی، لە لێدوانەیل رووژنامەوانی وت: باپیرەی "سەر ژنیگ" لە خود ستۆدیۆ کیشاگە کە لەداڵگبوین تابلۆ وەناوبانگەگەی "گێرنیکا" وەخوەی دیە.

وتیش: نرخ مەزەنەکریاگ ئەرا تابلۆگە رەنگە کەمتر بوود لە شایستەیی راسگانی خوەیە، وە وتنی: "ئەوە فرە زیاتر لە ملیۆنیگ دۆلار هەرزێد، لەوەر یە خەڵاتیگ تایبەتە".

تابلۆی "سەر ژنیگ" گلەو خوەێد ئەرا ئەو ماوە کە پیکاسۆ لەناوی نیشتەجی پاریس بویە لە ژیر داگیرکاری ئەڵمانی لە ماوەی جەنگ جەهانی دۊەم، و تابلۆگە ئیلهام لە شیواز کوبیزم کە وەپی ناسریاس تیارێد، لەری سیمایەیلیگ شیویاگ وە شیوەی بووریگ کە رەنگدانەوەی نووڕین ناویە.

نەوەی پیکاسۆ دووپات کرد کە براوەگە ئازادی تەواو دیرێد لە رەفتارکردن وەگەرد خەڵاتەگە، چ وە هیشتنی یا نیشاندانی لە مۆزەخانەیگ یا دووارە فرووشتنی، مە باپیرەی خود فەلسەفە لە وەخشین کارە هونەرییەیلەی داشتگە.