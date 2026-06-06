نرخ بلیت هەڵوژاردە عەرەبیەیل لە مۆندیال

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏شەفەق نیوز - بەدواداچوون

‏داتایل سەکوو TicketData، کە تایبەتمەنە وە وەدویاچگن نرخ ئەو بلیتەیلە لە بازاڕ دویەم (Resale Market) فرووشێد، دیاری وە جیاوازی گەپیگ کەن لە نرخ بلیت بازیەیل هەڵوژاردەی عەرەبیەیل لە جام جیهانی 2026.

‏تێکڕای نرخ بلیت هەڵوژاردە عەرەبییەیل لە مۆندیال وەی جویرەس:

‏مەغریب: 774 دۆلار

‏ئوردن: 456 دۆلار

‏توونس: 408 دۆلار

‏جەزائیر: 395 دۆلار

‏سعودیە: 383 دۆلار

‏عێراق: 366 دۆلار

‏قەتەر: 358 دۆلار

‏میسر: 321 دۆلار

‏باوجی ئەو هەڵوژاردەیلە کە بەرزترین نرخ بلیت دیرن بریتین لە:

‏پورتوگال: 1,454 دۆلار

‏بەڕازیل: 1,396 دۆلار

‏کۆڵۆمبیا: 1,298 دۆلار

‏سکۆتلەندا: 958 دۆلار

‏دیاریکرد ئێ نرخەیلە تایوەتن وە بازاڕ فروشتن (Resale Market) و نرخ فەرمیی فیفا نین، هەمیش وەپای خواست و خستنەڕوی رووژانە ئاڵشتکاری وەبانی تێد.

‏بازیەیل ئەو هەڵوژاردە گەورەیلە کە لە شارەیل جویر

‏ مەیامی و مەکسیکۆ سیتی وەڕیوەچن، بەرزترین نرخ وەخوەیان دوینن.

‏جی باسە لە قۆناغ یەکەم، مەغریب رویوەروی بەرازیل بوود، ئۆردنیش وەرانوەر ئەرجەنتین بازی کەێد، هەمان بارودۆخ ئەرا جەزائیر پورێد.

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