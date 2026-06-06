نرخ بلیت هەڵوژاردە عەرەبیەیل لە مۆندیال
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
شەفەق نیوز - بەدواداچوون
داتایل سەکوو TicketData، کە تایبەتمەنە وە وەدویاچگن نرخ ئەو بلیتەیلە لە بازاڕ دویەم (Resale Market) فرووشێد، دیاری وە جیاوازی گەپیگ کەن لە نرخ بلیت بازیەیل هەڵوژاردەی عەرەبیەیل لە جام جیهانی 2026.
تێکڕای نرخ بلیت هەڵوژاردە عەرەبییەیل لە مۆندیال وەی جویرەس:
مەغریب: 774 دۆلار
ئوردن: 456 دۆلار
توونس: 408 دۆلار
جەزائیر: 395 دۆلار
سعودیە: 383 دۆلار
عێراق: 366 دۆلار
قەتەر: 358 دۆلار
میسر: 321 دۆلار
باوجی ئەو هەڵوژاردەیلە کە بەرزترین نرخ بلیت دیرن بریتین لە:
پورتوگال: 1,454 دۆلار
بەڕازیل: 1,396 دۆلار
کۆڵۆمبیا: 1,298 دۆلار
سکۆتلەندا: 958 دۆلار
دیاریکرد ئێ نرخەیلە تایوەتن وە بازاڕ فروشتن (Resale Market) و نرخ فەرمیی فیفا نین، هەمیش وەپای خواست و خستنەڕوی رووژانە ئاڵشتکاری وەبانی تێد.
بازیەیل ئەو هەڵوژاردە گەورەیلە کە لە شارەیل جویر
مەیامی و مەکسیکۆ سیتی وەڕیوەچن، بەرزترین نرخ وەخوەیان دوینن.
جی باسە لە قۆناغ یەکەم، مەغریب رویوەروی بەرازیل بوود، ئۆردنیش وەرانوەر ئەرجەنتین بازی کەێد، هەمان بارودۆخ ئەرا جەزائیر پورێد.