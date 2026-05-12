گەنجینەیگ ڤایکینگەیل لە دانیمارک پەیاکریا
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
لە نووترین پەیاکردن شوینەوارەل لەناوچەی هیمەرلاندی دانیمارک، گەنجینەیگ تەڵا سەردەم ڤایکینگەیل پەیاکریا کە تەمەنی ئەرا 1000 ساڵ وەرجە لە ئیرنگە گلەوخوەێد.
وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ "timesofindia"، ئەم دۆزینەوەیە کە بە "گەنجینەی رۆڵد" ناسراوە، پەیاکردنەگە بازنگ لەدەسی بویە لە تەڵای پاک پێکهاتیە و کێشەگەی رەسیەس ئەرا 762.5 گرام، کە وە سێیەم گەپترن گەنجینەی تەڵا ئەو سەردەمە لە مێژووی دانیمارک دانرێد.
شوینەوارناسەیل دیاریکەن ئێ بازنگەیلە مێژووەگەی ئەرا کۆتایی سەدەی دەسەم و سەردەم پاشا
شوێنەوارناسان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەم بازنانە "هاراڵد بلوتوس" چوود.
وە مدوو ئەوەگ بازنگەیلەلە شوینەواریگ دویر لە قەورسان یا نشینگە پەیاکریاگە، پسپۆرەیل لەو باوەڕەن جویر قوربانیگ ئەرا خوداوەندەیل نریاسە خاک، یا لەلایەن کەسایەتی باڵای ئەرستۆکراتیەیل لە سەردەم پڕ لە ململانی سیاسی و جەنگ شاریانەیەو.