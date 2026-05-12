‏گەنجینەیگ ڤایکینگەیل لە دانیمارک پەیاکریا

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏لە نووترین پەیاکردن شوینەوارەل لەناوچەی هیمەرلاندی دانیمارک، گەنجینەیگ تەڵا سەردەم ڤایکینگەیل پەیاکریا کە تەمەنی ئەرا 1000 ساڵ وەرجە لە ئیرنگە گلەوخوەێد.

‏وەپای خەوەریگ ماڵپەڕ "timesofindia"، ئەم دۆزینەوەیە کە بە "گەنجینەی رۆڵد" ناسراوە، پەیاکردنەگە بازنگ لەدەسی بویە لە تەڵای پاک پێکهاتیە و کێشەگەی رەسیەس ئەرا 762.5 گرام، کە وە سێیەم گەپترن گەنجینەی تەڵا ئەو سەردەمە لە مێژووی دانیمارک دانرێد.

‏شوینەوارناسەیل دیاریکەن ئێ بازنگەیلە مێژووەگەی ئەرا کۆتایی سەدەی دەسەم و سەردەم پاشا

‏شوێنەوارناسان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەم بازنانە "هاراڵد بلوتوس" چوود.

‏وە مدوو ئەوەگ بازنگەیلەلە شوینەواریگ دویر لە قەورسان یا نشینگە پەیاکریاگە، پسپۆرەیل لەو باوەڕەن جویر قوربانیگ ئەرا خوداوەندەیل نریاسە خاک، یا لەلایەن کەسایەتی باڵای ئەرستۆکراتیەیل لە سەردەم پڕ لە ململانی سیاسی و جەنگ شاریانەیەو.

