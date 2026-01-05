‏پەنج زەیت ئەرا ئەو کەسەیلە خاوەن پووس هشکن

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ئەو خانمەیلە پوسیان هشکە لە وەرز زمسان گیچەڵیان زیاترە، چوینکە پوسیان زیاتر هشکەوبوود، تەنانەت وە کرێمیش گاجاریگ نیەتوەنن چارەسەر گیچەڵەگە بکەن.

‏ماڵپەڕ Verywell Health پەنج جویر زەیت سروشتی بڵاوکردیە كە چارەسەر پووس هشک کەێد:

‏1. زەیت زەیتون

‏ترشەچەوری هاناوی و دژە ئۆكسانە، لە قویڵی پووس چامدارەوکەێد، پوڕیاگە ئەرا وەکارهاوردن رووژانە، تەنانەت ریگە نیەدەێد پیسی ژینگە کاریگەری وەبان پووس بیاشتوود.

‏2. كەرەی شیا

‏چەوری سروشتی هاناوی و دەوڵەمەنە وە ڤیتامین نەرمی و ڕەنگینی ئەرا پووس گلەودەێد، خاسترین بژاردەس ئەرا چامدارکردن پووس، دەس، زرانی.

‏3. زەیت بادەم

‏وەکارتێد ئەرا ئەو کەسەیلە گیچەڵ شەقبردن و هەوکردن پووس دیرن، وە مدوو ترشە چەوی ناوی، دەسمیەتی رەنگینکردن پووس دەێد، گیچەڵ نییە ئەرا ئەو کەسەیلە پوسیان هەستیارە.

‏4. زەیت گردەکاا هیندی

‏چەوری تەندروس هاناوی و رێگری کەێد لەوەگ پووس چامداری خوەی لەدەس بدەێد، پووس نەرم کەێد و زوی کاریگەری وەبان پووس کەێد.

‏5. زەیت جۆجۆبا

‏ئەرا گشت جویر پووسەیل پوڕیاگە، پووس چامدارکەێد بی ئەوەگ کونیلەیل پووس بگرێد.

