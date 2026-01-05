پەنج زەیت ئەرا ئەو کەسەیلە خاوەن پووس هشکن
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ئەو خانمەیلە پوسیان هشکە لە وەرز زمسان گیچەڵیان زیاترە، چوینکە پوسیان زیاتر هشکەوبوود، تەنانەت وە کرێمیش گاجاریگ نیەتوەنن چارەسەر گیچەڵەگە بکەن.
ماڵپەڕ Verywell Health پەنج جویر زەیت سروشتی بڵاوکردیە كە چارەسەر پووس هشک کەێد:
1. زەیت زەیتون
ترشەچەوری هاناوی و دژە ئۆكسانە، لە قویڵی پووس چامدارەوکەێد، پوڕیاگە ئەرا وەکارهاوردن رووژانە، تەنانەت ریگە نیەدەێد پیسی ژینگە کاریگەری وەبان پووس بیاشتوود.
2. كەرەی شیا
چەوری سروشتی هاناوی و دەوڵەمەنە وە ڤیتامین نەرمی و ڕەنگینی ئەرا پووس گلەودەێد، خاسترین بژاردەس ئەرا چامدارکردن پووس، دەس، زرانی.
3. زەیت بادەم
وەکارتێد ئەرا ئەو کەسەیلە گیچەڵ شەقبردن و هەوکردن پووس دیرن، وە مدوو ترشە چەوی ناوی، دەسمیەتی رەنگینکردن پووس دەێد، گیچەڵ نییە ئەرا ئەو کەسەیلە پوسیان هەستیارە.
4. زەیت گردەکاا هیندی
چەوری تەندروس هاناوی و رێگری کەێد لەوەگ پووس چامداری خوەی لەدەس بدەێد، پووس نەرم کەێد و زوی کاریگەری وەبان پووس کەێد.
5. زەیت جۆجۆبا
ئەرا گشت جویر پووسەیل پوڕیاگە، پووس چامدارکەێد بی ئەوەگ کونیلەیل پووس بگرێد.