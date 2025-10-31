کەناڵەیل "ديزنی" لە "يوتيوب" دەرچن.. وە چەوەڕی چارەسەرییگ وەرد "گووگڵ"

شەفەق نيوز - واشینتۆن

هەرلە کۆمپانیای "ديزنی" و کۆمپانیای "گووگڵ"، ئاشکرا کردن کە نەڕەسینە رێککەفتن نوویگ ئەرا مەنین کەناڵەیل "ديزنی" لەبان سەکوو "يوتيوب تی ڤی".

کەناڵەیل دریژەی کی لەبان سەکووەیل جیهانی پەخشکردن تەلەڤیزیۆنی پویلدریای لەڕی ئەنتەرنێت سەروە گووگڵ واز نیین، دویای شکست دانوسەنین رەسین ئەرا رێککەفتن مووڵەت، وەگورەی دوو بەیاننامەی جیاجیا.

تووڕەیل ئی. ئێس. بی. ئێن، و ئی. بی. سی، و ئەف، ئێکس، و ناشیناڵ جوگرافیک، و ناشیناڵ جوگرافیک وایڵد، وديزنی چانڵ، و ئی. بی. سی نیوز لایڤ، کە گشتیان دیزنی خاوەنیانە.

سەکوو یوتیوب تی ڤی بەیاننامەیگ لەی باوەتە دەرکرد، وەرجە تەواوبوین گریەبەسیەگە لە نیمەی شەو، لە وەختیگ سەرچەوەیگ باس لاوردن کەناڵەیل دیزنی لەبان یوتیوب تی ڤی وەرجە تەواوبوین گریەبەسیەگە کردن.

قسەکەر دیزنی وت: کۆمپانیاگە پابەندە وە کارکردن ئەرا رەسین وە چارەسەری وەزویترین وەخت.

لە بەیاننامەیگ وت: وە سەرمایەب بازاڕییگ کە رەسێدە سێ تریلیۆن دۆلار، گووگڵ زاڵبوین بازاڕی بەدوەکارتیارێد، ئەرا لەناوبردن رکابەرەیل، و شکانن ئەو مەرجەیلە کە وەگەرد گشت ئەو بەشەوکەرەیل وە سەرکەفتن لەبانی دانوسەنین کردیمنە.

ئەوەسا یوتیوب بنەمایەی 20 دۆلار ئەرا بەشداریل کل کەڵک ئتگای دیزنی تا ماوەی درویژیگ لەبان سەکووەگە نەمون.