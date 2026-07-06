"ناسا" هوشداری لە پیشکەفتن چینی لە پێشبڕکێی رەسین ئەرا مانگ دەێد

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

جاریید ئیسحاقمان، وەڕیەوبەر ئاژانس ئاسمانی ئەمریکی "ناسا"، هوشداری دا لەوەگ شایەت چین لەبان ویلایەتە یەکگرتگەیل لە پێشبڕکێی ئاسمانی و نیشتن لەبان مانگ پبش بکەفێد.

وتیش: چینییەیل کەشتیوانەیل ئاسمانی ئەرا مانگ کل کەن، یە چشتیگە هیچ دەمەقاڵیگ لەناوی نییە، پرسیارەگە ئەوەسە ئایا ویلایەتە یەکگرتگەیل وەرجە ئەوان گلەو خوەێد ئەرا بان مانگ!"، و باس ئەوە کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل تۊنێد لەبان چین پیش بکەفێد.

هەمیش وت: ئیمە لەی وەختە وە دڵنیاییەو لە پێشبڕکێیگ ئاسمانیمن، و چین وە خێراییگ سەرسامکەر جۊلیەێد.

جی باسە کە سەرۆک بەرنامەی بنکەی مانگی لە ناسا کارلۆس گارسیا گالان، لە کووتاییەیل حوزەیران / یۆنیۆی گوزەشتە راگەیانۊد، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل زانیارییەیل تەوەوایگ نەیرێد ئەرا کلکردن ئەرکیگ مرۆیی ئەرا بان مانگ و دەسکردن وە دروسکردن بنکەیگ لەوەرە.

جی باسە کە نیشتن کەشتی ئارتمیس 3" لەبان رۊ مانگ، کە لە بنەڕەتی ئەرا ساڵ 2027 بڕیار لەلی دریاۊد، دۊاخریا ئەرا ساڵ 2028، و وەرجە ئەوەیش بڕیار بۊ، گەشتەیل رێکخریاگ بیمرۆڤ ئەرا مانگ لە ساڵ 2027 وەڕیەو بوەریەێد، و وە هاتن ساڵ 2029، ناسا ئومید مسۆگەرکردن رەسین باوەڕپیکریاگ ئەرا بان مانگ و ئەنجامداین تاقیکردنەیل لەبانی کەێد، و لەشۊنی دروسکردن بنکەیگ سەرەتایی لەبان مانگ تیەێد، و وە هاتن ساڵ 2032 کەشتیوانەیل ئاسمانی چنە بان مانگ.

وەپای قسەیل فەرمی، ویلایەتە یەکگرتگەیل شەش جار لەبان مانگ نیشتیەسەو لە ناوەین هەردوگ ساڵ 1969 و 1972 لەناو بەرنامەی ئەپۆلۆ، کە 12 کەشتیوان ئاسمانی لەبان مانگ ری کردنە.