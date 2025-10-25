پینەچی

پینەچی
کوڵە چیرووک 

یەی ڕووژ پینەچییگ وەپەسا پینەێ کەوش کردیاد، وەی وەختە وەناکاوا دەرزی پینەکردنەی چیە کلگیا.

لە وەیشت ژان هاوار کرد !!

دەرزیە چەن گام فڕەی دا ئەولاتر.!!

پیای زاناێگ ک لەورا ڕەێ بیاد چەوەێ کەفتە

ئی مژارە چی دەرزیە هاور دا پینەچیەگەو

شێعریگ لە وەر خوەیا لوورە لوورە کرد:

دارێ ک هەمیشە لە بەرێ بخوەی

ئەر تاقەت باری وە دڕگەیشێ خوەی

پیاێ زانا وەتە پینەچی:

نان تو ها بان ئی دەرزیە.

ئی هەمگە لە لێ فایدە بردیدە یەێ ڕووژ ک چیە کلگدا و ژاند کرد فڕەی دەی!

ئاکام یا نەتیجە یەسە ک ئەر لە کەسی ڕەنجیایم خاسیەیلێ ک ئەو کەسە دەر هەقمان کردێیە لە وەر چەومان بوو و لە ویرمانا نەچوو،

ئمجا دی یەکم ک سفڵە نەۊمنە و تاقەت ئەو جزریشە ئەڕامان ئاسان ترەکا بوو.

هەڵگەردان سادق جەلیلیان

