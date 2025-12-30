مەوقەی درویژترین تاریکی لەبان زەوی لەماوەی یەک سەدە

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

ئەستێرەی زەوی لە دوو ئاب 2027 درویژترین ماوەی تاریکی لە ماوەی یەک سەدە توومار کەێد، وەگورەی بڵاوکردنەوە "دەيلی ميل" Daily Mail بەریتانی، کە رویداوەگە بوودە دیارترین خوەرگیران لەی سەدە.

ئەوەسا جیهان خوەرگیران مەزنیگ وەخوەی دوینێد لە باکوور ئەفریقا، کە درویژترین خوەرگیرانە لە ماوەی 100 ساڵ، کە تا ماوەی 6 خولەک و22 چرکە وەردەوام بوود، کە لە ساڵ 1991ەو ئیجویر رویداویگ توومار نەکریاس، و تا ساڵ 2114 دووارەو نیەوود.

Daily Mail لەبان هەشمار خوەی لە پلاتفۆرم ئەنیستاگرام وت: بەشیگ هەس ئی رویداوە وە دەرفەتیگ رەنگین زانن ئەرا گەشتکردن وەرەو خاسترین خاڵ نووڕستن لە جیهان لە ناوچەی ئوقسر لە وڵات میسر، و گەشتیارەیل دوینن ری وەپییان دەێد ئەرا وەسەربردن وەختەیل خوەشیگ وەی رویداو ناوازە، وەگەرد سەردانکردن چەن ناوچەیگ ئاسەواری.

پسپۆڕەیل دیاری کەن کە بڕیارە مانگ خوەرەگە وەتەواوی بشارێدەو ئەگەر کەسیگ لە باکوور ئەفریقا بوود، و ئەگەر لە ئیسپانیا یا مەغریب یا جەزائیر یا تونس و لیبیا و میسر و سعودیە و یەمەن بوود، وە تەواوی یا نیمچەیی دوینێدەی.