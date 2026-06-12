یەکەم کەس لە جەهان.. سامان ئیلۆن ماسک لە یەک تڕیلیۆن دۆلار رەد کەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

کۆمپانیای "سبيس ئێکس" ئەرا تەکنەلۆژیای بۆشایی ئاسمان، سەر وە پیاوکار ئەمریکی ئیلۆن ماسک، ئمڕوو جمعە، بەشەیلی لە بازاڕ جەهانی راگەیان وە نرخیگ سەرەتایی کە رەسیە 135 دۆلار ئەرا هەر تیریگ، کە بۊە هووکار گردەوکردن نزیکەی 75 ملیار دۆلار.

"سبيس ئێکس" وت، کە نزیکەی 555.6 ملیۆن تیر وە نرخ خستنەڕۊەگە فرووشتگە، کە یەیش بەهایگ بازاڕی بەخشێدە کۆمپانیاگە کە رەسێدە نزیکەی 1.77 تریلیۆن دۆلار.

ئی هەڵسەنگاندنە ماسک کەێدە یەکەم کەس لە جەهان کە سامانەکەی لە یەک تریلیۆن دۆلار رەد بکەێد، لەبان بنەمای بەهای بەشەیلی لە "سبيس ئێکس" و کۆمپانیای دروسکردن ماشینە کارەباییەیل "تێسلا".

دەرئەنجامە داراییەیل کۆمپانیای "سبيس ئێکس" وە شیوەیگ تیژ دژایەتی وەگەرد بەهای بازاڕییەگەی دێرێد، کە یەیش رووشنایی خەێدە بان چەوەڕیکردن بەرهەمهاورەیل ئەرا گەشەکردن لە بانان، کە کۆمپانیاگە زیانیگ صافی راگەیان کە نزیکەی 5 ملیار دۆلار بوی لە ساڵ گوزەشتە لە داهاتیگ کە رەسیە 18.67 ملیار دۆلار.

بەشیگ گەورا لە خەرجکردنەگە ئەرا پەرەپیدان مووشەک گەپ "ستارشیپ" تایبەت وە کۆمپانیاگە چوود، و سەرچەوەی سەرەکی داهاتەیل "سبيس ئێکس" کارەیل ئینتەرنێتە لەڕی مانگە دەسکردەیل "ستارلینک"، هەرلیوا، کۆمپانیاگە پڕۆپاگەندە ئەرا زیرەکی دەسکرد و ژیرخان داتایەیل سەروە بۆشایی ئاسمان کرد جویر دەرفەتەیل گەشەکردن لە بانان.

ماسک مقیەتی لە کۆنترۆڵکردن خوەی لەبان "سبيس ئێکس" کەێد دۊای توومارکردنی لەڕی تیرەیلیگ کە ماف دەنگدان بەرزکرياگ هەڵگردنە، کە یەیش زیاتر لە 80 لە سەد لە هاز دەنگدانەگە ئەرا ئەو هیلێدەو.

بەپێچەوانەی فرەی خستنەڕۊە گشتییە سەرەتاییەیل، "سبيس ئێکس" نرخ خستنەڕۊەگە وە دەس خوەی لەتواوە دیاری کرد، چۊنکە کۆمپانیاگەیل هەمیشە بەشەیل لەناو مەودایگ لە نرخ وەبازاڕ کەن و نرخ کۆتایی لەبان داواکاری بەرهەمهاورەیل دیاری کەن.