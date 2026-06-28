مێسی شمارەیگ پەیمانەیی نوویگ شکنێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

لیۆنێل مێسی بۊە یەکەم بازیزان کە توڕ لە هەفت بازی یەک لەدۊای یەک لە جام جەهانی تووپان بهەژەنێد، وەختێگ گۆڵیگ ئەرا ئەرجەنتین لە وەرانەور ئوردن لە دالاس ئمڕوو یەکشەممە توومار کرد، و وە یەیش لە جۆست فۆنتین و جایرزینیۆ رەد بۊ.

مێسی، کە جویر یەدەگ هاتیە ناو بازیەگە، گۆڵیگ لە لیدانیگ ئازاد لە دویری 25 مەترەو لە خولەک 80 توومار کرد، ئەرا ئەوەگ ئەنجامەگە بوودە 3-1.

زنجیرەی گۆڵە یەک لەدۊای یەکەگەی مێسی دەس وەپی کرد لە سەرکەفتن ئەرجەنتین وە 2-1 لەبان ئوسترالیا لە جام جەهانی 2022 لە قەتەر، هەرلیوا لە وەرانەور هۆڵەندا و کرواتیا گۆڵ توومار کرد، وەرجە ئەوەگ دوو گۆڵ لە بازی کووتایی داستانئامێز وەرانوەر فەرەنسا توومار بکەێد کە وە بەرزەوکردن جامەگە کووتایی هات.

وەردەوام بۊ لە ریڕەو گۆڵکاریکردنی لە کووتاییەیل 2026 دۊای ئەوەگ سێ گۆڵ وەرانەور جەزائیر و دوو گۆڵ ترەک وەرانەور نەمسا لە دویەم بازی ئەرجەنتین توومار کرد، و دۊای ئەوەگ توڕ ئوردن هەژان، شمارە پەیمانیەگای بەرزەو کرد تا بڕەسێدە 19 گۆڵ لە پاڵەوانێتییەگە.

فۆنتین توڕەگە لە شەش بازی یەک لەدۊای یەک وەگەرد هەڵوژاردەی فەرەنسی لە ساڵ 1958 هەژان، هەرجۊر ئەوەگ جایرزینیۆ وەگەرد هەڵوژاردەی بەڕازیل لە ساڵ 1970 کردەی.